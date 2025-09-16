Bebé recién nacida falleció golpeada: padres acusados en NJ

Rubén Santiago (36) y Caitlin M. Gibson (28) fueron acusados ​​de la muerte de su bebé recién nacida, luego de cuatro meses de investigación en Nueva Jersey.

La niña de 3 meses de edad, cuyo nombre no fue revelado por la fiscalía del condado Ocean, fue golpeada de tal manera que el médico forense comparó la fuerza con un accidente automovilístico “significativo”.

Santiago y Gibson llamaron al 911 a las 7:20 p. m. del 5 de mayo, pidiendo ayuda para su bebé que no respondía y que, según informes, tenía dificultad para respirar. La infante fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos descubrieron que tenía una hemorragia cerebral, además de siete costillas rotas y una fractura de muñeca, describió New York Post.

La pequeña falleció a la mañana siguiente. La muerte se declaró homicidio debido a un traumatismo craneoencefálico contundente que le causó una fractura de cráneo y un hematoma subdural. La pareja fue arrestada por primera vez el 7 de mayo y la semana pasada fue formalmente acusada.

Santiago primero declaró a la policía que había dejado caer un biberón sobre la cabeza de la bebé, pero luego cambió su versión y dijo que la niña se le resbaló de las manos cuando la bajaba de una hamaca, según la fiscalía. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El mes pasado Shaquan Butler fue condenado a un mínimo de 32 años por la muerte de su hijo, quien llevaba su mismo nombre, tras golpearlo brutalmente en Queens (NYC) en 2022. A fines de julio Stephanie Castillo (36) fue acusada de abandonar muertos a sus gemelos recién nacidos en un edificio en El Bronx (NYC) en 2020.

En abril de este año Ryan Cato fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua por golpear brutalmente hasta la muerte a su hijastro Ayden Wolfe (10) tras semanas de tortura en un hogar en Harlem (NYC) con complicidad de la madre del niño.

En marzo una bebé hispana reconocida el pasado 1 de enero como la primera persona en nacer este año en el condado Nassau de Long Island (NY), murió golpeada y su padre, un guatemalteco indocumentado, fue detenido como sospechoso del crimen. Además un padre fue acusado de matar a su novia e hijo de 11 años en Syracuse (NY). También un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY).

En octubre falleció en Connecticut un niño latino de 6 años que fue presuntamente golpeado por su padrastro con un bate de béisbol durante una disputa doméstica que lo había dejado con muerte cerebral. En agosto de 2024 una madre y su hijo de 10 años con necesidades especiales fueron encontrados muertos y en avanzado estado de descomposición dentro de su apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx que había recibido visitas de la ACS.

Igualmente ese mes un padre en Nueva Jersey fue sentenciado por matar a su hijo de 6 años al maltratarlo porque “el niño estaba gordo”, según los fiscales. En julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña en Long Island (NY). Igualmente ese mes Dimone Fleming fue acusada de matar a sus niños de 11 meses y 3 años en un refugio en El Bronx.

En mayo de 2024 Lynija Eason Kumar (27) fue acusada formalmente de matar a su hija de 6 años por maltratos sucesivos en su hogar en El Bronx (NYC). En abril de ese año una madre fue acusada de matar a sus gemelos de 5 años en ese mismo condado.

En marzo de 2024 un niño latino de 9 años murió en un auto en llamas detrás de una secundaria en Nueva Jersey y su padre, un empleado escolar, fue acusado de provocar el incendio tras una pelea doméstica. En enero de ese año una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

En noviembre de 2023 un hispano confesó que había matado a balazos a su esposa y al hijo de ella en un “ataque de celos” en su apartamento en Brooklyn (NYC). A finales de 2022 un ex oficial de policía NYPD fue sentenciado a 25 años de cárcel por la muerte de su hijo autista de 8 años, quien sufrió continuos maltratos estando bajo custodia de su padre y madrastra en Long Island (NY). Meses después ella también fue sentenciada en un juicio aparte.

En 2021 Rysheim Smith fue sentenciado por el sonado caso de Zymere Perkins, su hijastro de 6 años que fue torturado física y mentalmente, y dejado de alimentar, entre otros castigos, hasta morir en 2016 en un apartamento “de horror” en Harlem (NYC). Fue otro de los casos de abuso infantil de alto perfil que la ciudad ha visto en los últimos años y que expuso grave negligencia en la ACS. En 2006 la niña hispana Nixzmary Brown (7) murió desnutrida y agredida por su padrastro con la complicidad de su madre en Brooklyn.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda