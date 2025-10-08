Bondi arremete contra senador de Illinois: “Ojalá amaran a Chicago tanto como odian a Trump”

La fiscal general Pam Bondi testificó ante el Comité Judicial del Senado, donde se enfrentó con el senador de Illinois, Dick Durbin, quien la cuestionó sobre el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago, ordenado por el presidente Trump. La fiscal afirmó que las tropas están allí para proteger a los residentes.

El senador demócrata, el miembro de mayor rango del panel, le dijo a la fiscal Bondi que los estadounidenses no saben por qué se desplegaron tropas de la Guardia Nacional en Illinois, informó FOX32.

“El pueblo estadounidense desconoce el motivo del despliegue de tropas de la Guardia Nacional en mi estado. Se dice, y creo que la Casa Blanca lo ha confirmado, que van a transferir unidades de la Guardia Nacional de Texas al estado de Illinois. ¿Cuál es el motivo?”, cuestionó el senador.

“Están trabajando para protegerlos”

La pregunta del demócrata se da justo cuando tropas de la Guardia Nacional de Texas se encontraban en un centro de la Reserva del Ejército en Illinois, a 55 millas al suroeste de Chicago.

“Ustedes votaron para cerrar el gobierno, votaron por cerrarlo y están aquí sentados. Nuestros agentes del orden no están cobrando y están ahí afuera trabajando para protegerlos”, puntualizó Bondi.

Y contundentemente expresó: “Ojalá amaran a Chicago tanto como odian al presidente Trump”.

“Ahora mismo la Guardia Nacional está de camino a Chicago. Si ustedes no van a proteger a sus ciudadanos, el presidente Trump lo hará”, advirtió la fiscal general, según FOX32.

Abordar delitos que la policía no puede contener

Durante su discurso, Pam Bondi mencionó los cientos de homicidios que suceden en Chicago y argumentó que la decisión de Trump de enviar a la Guardia Nacional tenía como objetivo abordar los delitos violentos que la policía local no había podido contener, reportó el diario Politico.

Asimismo, señaló que su adjunto, Todd Blanche, y el director del FBI, Kash Patel se dirigían a Chicago.

El senador Durbin y la fiscal Bondi continuaron la discusión. El demócrata indicó que el plan presupuestario de Trump hizo que hubiera recortes en la financiación de ciertos programas para la policía de Illinois.

“Dígame una subvención específica que haya rechazado en Illinois que ayudaría a las fuerzas del orden, y trabajaré con usted, pero no lo ha hecho”, retó Bondi.

“Es una pregunta legítima, es mi responsabilidad”

Durbin dejó en claro, que “una simple pregunta sobre si tenían o no una justificación legal para desplegar tropas de la Guardia Nacional se convierte en motivo de ataque personal. Creo que es una pregunta legítima. Es mi responsabilidad”.

El estado de Illinois presentó el lunes 6 de octubre una demanda contra la administración Trump con el fin de impedir el traslado de efectivos militares en Chicago.

El recurso judicial presentado por los funcionarios de Illinois y Chicago argumentó que la autoridad del presidente para involucrar a las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interna contraviene límites esenciales del derecho estadounidense.

