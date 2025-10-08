El MVP de la MLS 2025: ¿quién ganará la carrera por el trono?

El telón de la temporada regular de la Major League Soccer está por caer, y con él, la definición del MVP de la liga.

La votación, que se llevará a cabo entre jugadores, entrenadores y periodistas, tiene a varios nombres de peso en la pelea. Mientras que las sorpresas se han desvanecido, la lucha final se libra entre los futbolistas que han demostrado ser los más determinantes para sus franquicias. A continuación, un vistazo a los principales candidatos y sus credenciales para quedarse con el premio.

Lionel Messi: la estrella sin igual

El impacto de Lionel Messi en la MLS ha sido monumental, y su candidatura al MVP es innegable. El astro argentino no solo ha transformado al Inter Miami en un equipo dominante, sino que ha mantenido un ritmo goleador y asistidor constante que lo coloca en la élite.

Números: Con 24 goles y 14 asistencias, Messi ha participado en 38 anotaciones directas. Su influencia en el juego de Miami va más allá de las estadísticas.

Argumento: Es el motor ofensivo del equipo, y su mera presencia ha revalorizado la liga a niveles sin precedentes. Su capacidad para definir partidos en los momentos cruciales lo convierte en el candidato más obvio. La gran interrogante sigue siendo si el equipo votante valorará más su impacto total en la liga que los números de otros competidores.

Lionel Messi anotó el 2-0 del Inter Miami. Crédito: Lynne Sladky | AP

Denis Bouanga: la maquinaria goleadora

El delantero gabonés del LAFC, Denis Bouanga, ha cimentado su candidatura a base de goles. Con un liderazgo indiscutido en la tabla de artilleros, su rendimiento ha sido clave para mantener a su equipo en la pelea.

Números: Bouanga suma 24 goles y 6 asistencias. Es el máximo goleador de la temporada y un factor de desequilibrio constante.

Argumento: Su argumento es la contundencia. Ha sido la pieza ofensiva más prolífica de la liga y ha llevado el peso del ataque de LAFC, demostrando una eficacia letal frente al arco. Si el premio se basa puramente en los números brutos, Bouanga tiene una gran ventaja.

Evander: el cerebro del mediocampo

El brasileño Evander, del Cincinnati FC, ha emergido como un contendiente sorpresivo y sólido. Su rol como mediocampista ofensivo lo ha convertido en el arquitecto del juego de su equipo, aportando tanto en la creación como en la finalización.

Números: Con 17 goles y 13 asistencias, Evander ha sido el catalizador ofensivo de Cincinnati.

Argumento: Representa la figura del “jugador total” en el mediocampo. Su habilidad para crear oportunidades, su visión de juego y su capacidad goleadora lo convierten en un candidato completo. Si bien sus números no superan a Messi ni a Bouanga, su influencia en la estructura de juego de su equipo es fundamental.

La decisión final dependerá de lo que los votantes valoren más. ¿Será la capacidad goleadora y el killer instinct de Bouanga? ¿O se inclinarán por el impacto total de una figura global como Messi? Quizás el trabajo silencioso y la brillantez táctica de Evander sean suficientes para convencer.

