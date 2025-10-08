Experta explica la importancia de limpiar las patas a los perros tras un paseo 

Después de un largo paseo con tu mascota, la gran mayoría suele retomar su rutina o realizar otras actividades cotidianas. Sin embargo, y lo que muchos dejan de lado, es que por más inofensivas que parezcan estas salidas, nuestras mascotas están expuestos a toda clase de restos de químicos, polvo, bacterias e incluso pequeños fragmentos de vidrio en sus patas o almohadillas que pueden afectar su salud y el mismo ambiente de la casa.

Por eso, los veterinarios insisten en una práctica sencilla pero fundamental: limpiar las patas o revisar las almohadillas después de cada salida. Este hábito no solo previene molestias y enfermedades, sino que también fortalece la rutina de cuidado entre las mascotas y sus dueños.

Por qué los veterinarios recomiendan revisar las patas tras cada salida

El veterinario Dr. Christian Broadhurst explicó a Newsweek que al regresar del paseo, los perros pueden tener restos de pasto, polvo o sustancias químicas entre los dedos. Estos elementos, aunque parezcan inofensivos, pueden causar irritaciones, lamidos compulsivos y dermatitis si no se eliminan adecuadamente.

También se recomienda revisar con cuidado las almohadillas después de cada paseo. Crédito: Pixabay | Pexels

Aunado a lo anterior, Pamela Payne, asistente veterinaria certificada de PetMD, menciona que revisar las almohadillas permite detectar heridas, astillas o cortes antes de que se conviertan en infecciones dolorosas.

Además, la American Kennel Club advierte que las condiciones extremas, como el calor del pavimento o la sal de las calles en invierno, agravan el riesgo de lesiones.

Cómo limpiar correctamente las patas y qué productos usar

Por lo anterior, los expertos recomiendan realizar la limpieza inmediatamente después del paseo, utilizando un paño húmedo o toallitas diseñadas para mascotas. Según la guía de PreventiveVet, deben evitarse los productos con fragancia o alcohol, ya que resecan la piel y provocan irritación.

En casos de mayor suciedad, lo ideal es enjuagar con agua tibia y jabón neutro, secando con una toalla limpia para evitar la humedad entre los dedos. Algunos cuidadores complementan la rutina aplicando bálsamos o cremas hidratantes en las almohadillas, especialmente si los perros caminan sobre superficies duras o abrasivas.

Por todo lo anterior, revisar y limpiar las patas no solo mantiene la higiene del hogar, sino que previene afecciones cutáneas y garantiza el bienestar de las mascotas. Tal como coinciden los especialistas, una acción tan sencilla puede marcar la diferencia entre un paseo placentero y una visita innecesaria al veterinario.

