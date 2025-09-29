“La decisión más difícil de mi vida”: Lewis Hamilton anuncia la muerte de su perro Roscoe

Roscoe, un bulldog inglés que tenía cierta viralidad en redes sociales gracias a su dueño, falleció. Este lunes en horas de la mañana, el piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, anunció la muerte de la mascota.

A través de un sentido post en Instagram, Hamilton compartió que su fiel compañero de años, que atravesaba problemas de salud, no pudo resistir. Roscoe tenía cuatro días luchando contra las consecuencias de una neumonía.

“Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos. Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos sí”, narró.

“Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida: amar tan profundamente y ser amado a cambio. Gracias a todos por el amor y el apoyo que le han brindado a Roscoe a lo largo de los años”, expresó.

Coco, el primer perro de Lewis Hamilton, falleció en 2020. Era una bulldog inglesa que murió repentinamente mientras dormía. El piloto lo comunicó con un mensaje muy emotivo en redes sociales, describiéndola como una “luz brillante” en su vida.

Hamilton también acudió a su cuenta de X y sumó más palabras de agradecimiento por el tiempo compartido junto a Roscoe: “Anoche perdí a mi mejor amigo. Gracias a todos por el cariño que le han demostrado a lo largo de los años. Roscoe, para siempre”.

Roscoe tenía más de un millón de seguidores y era toda una figura mediática. El equipo de Ferrari también confirmó y lamentó la noticia en redes sociales.

“Roscoe Hamilton falleció ayer a las 9:20 p. m. en brazos de su padre. Los amaba a todos”, indicaron. Asimismo, la Fórmula 1 también dedicó una publicación en honor a la mascota del británico.

“Descanse en paz Roscoe Hamilton, una verdadera estrella. El querido Roscoe de Lewis Hamilton trajo sonrisas al paddock y conmovió a los aficionados de todo el mundo”, escribieron.

El pasado viernes, Roscoe contrajo neumonía y empezó a sufrir dificultades para respetar. Hamilton explicó que el perro fue sedado y operado de urgencia debido a que su corazón se detuvo. De hecho, Hamilton se ausentó de unas pruebas privadas con Ferrari en Fiorano para estar junto a su perro Roscoe.



