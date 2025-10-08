Miembro de pandilla latina ofreció recompensa por un comandante de la patrulla fronteriza de Illinois

Un presunto miembro de la pandilla Latin Kings de Illinois e indocumentado de origen mexicano fue arrestado después de publicar en un chat grupal que ofrecía una recompensa por capturar a un comandante de la patrulla fronteriza.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el arresto del delincuente indocumentado y miembro de la pandilla Latin Kings que puso recompensa por el Comandante General de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el jefe Gregory Bovino”, publicaron en un comunicado.

Dieron la orden de captura contra el comandante

Las autoridades llevaron a cabo una investigación, luego de que una fuente confidencial proporcionara información que indicaba que uno de los miembros de Latin Kings había dado una orden de captura contra el jefe Bovino.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) identificó al responsable como Juan Espinoza Martínez. El migrante indocumentado fue arrestado el 6 de octubre en Burr Ridge, Illinois.

Esta es la captura de pantalla que recibieron las autoridades. Foto: Departamento de Seguridad Nacional | Cortesía.

Ofrecía de $2,000 hasta $10,000

Según documentos oficiales, HSI Chicago recibió una captura de pantalla de una conversación de Snapchat de un usuario llamado “Juan”, quien aparentemente ofrecía una recompensa de $2,000 por información sobre el comandante Bovino.

Pero, “cuando lo agarren” la recompensa subiría a $10,000 “si lo derriban”. Una tercera respuesta de “LK… sobre él” indica la participación de los Latin Kings.

“Individuos depravados como Juan Espinoza Martínez, que no valoran la vida humana y amenazan a las fuerzas del orden, NO pertenecen a este país. No permitiremos que bandas criminales ataquen a funcionarios del gobierno estadounidense ni a nuestros agentes del orden”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.

Procesado por solicitar el asesinato

El Departamento de Justicia (DOJ) indicó que Juan Espinoza Martínez será procesado por “solicitar el asesinato” de un alto funcionario encargado de hacer cumplir la ley.

DHS subrayó en el comunicado que “este delincuente indocumentado de origen mexicano responsable de colocar la recompensa” no tienen un registro de cuándo ingresó al país.

“Gracias a ICE y a nuestros aliados federales en materia de seguridad pública, este matón ha sido expulsado de nuestras calles y puesto tras las rejas”, puntualizó McLaughlin.

Y añadió: “Estos ataques contra nuestros valientes agentes del orden público deben terminar. La secretaria Noem ha sido clarísima: si amenaza o pone la mano sobre las fuerzas del orden, será procesado con todo el peso de la ley”.

Sigue leyendo: