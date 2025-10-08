“No me queda mucho tiempo”: Cristiano Ronaldo se sinceró sobre su retiro

La longevidad de Cristiano Ronaldo en el fútbol de élite es legendaria, pero la realidad de su carrera fue el tema principal de sus declaraciones durante la gala de los Globos de Fútbol de Portugal.

En el evento, que celebró sus logros y la historia del fútbol luso, el astro portugués reconoció que el epílogo de su brillante trayectoria está cada vez más cerca.

Las palabras de Ronaldo, que suelen estar cargadas de ambición y récords, esta vez reflejaron una calma ante el inevitable final.

“No me queda mucho tiempo”: el reconocimiento al final de su carrera

El atacante luso, reconocido como uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos, no evadió la pregunta sobre cuándo colgará las botas. Con una franqueza inusual, admitió que el tiempo corre más rápido en el deporte de alto nivel.

“Sé que no me queda mucho tiempo jugando. Ojalá que sean tres o cuatro años más,” confesó Ronaldo ante los medios, estableciendo un marco de tiempo aproximado para el final de su carrera.

Cristiano Ronaldo tiene cinco premios del Balón de Oro. Crédito: Martin Meissner | AP

Estas palabras suponen la admisión más clara del jugador sobre la cercanía de su despedida. Sin embargo, también transmiten un mensaje de disfrute y gratitud por la oportunidad de seguir compitiendo a su edad.

Disfrutando del presente y del legado

Pese a la certeza de un retiro cercano, el delantero de la selección portuguesa dejó claro que su enfoque principal sigue siendo el disfrute y el rendimiento inmediato. El astro subrayó que, mientras su cuerpo se lo permita, su prioridad es seguir compitiendo al máximo nivel y dejar su huella.

Ronaldo también aprovechó el escenario para reflexionar sobre el orgullo que siente al ser un referente para las nuevas generaciones y el impacto de su carrera.

“He tenido una trayectoria de gran éxito, he llegado donde nadie pensaba. Me gustaría seguir haciendo feliz a la gente y seguir disfrutando,” expresó.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a sus seguidores y a la comunidad futbolística es, por tanto, doble: la leyenda está cerca de terminar, pero mientras esté en el campo, el espectáculo y el compromiso continuarán.

