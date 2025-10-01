Kylian Mbappé se convierte en el sexto goleador histórico de la Champions League, ¿podrá superar a Cristiano Ronaldo?

El fútbol europeo acaba de presenciar un nuevo hito en la carrera de Kylian Mbappé. Gracias a un reciente hat-trick demoledor ante el Kairat Almaty, el delantero francés no solo aseguró la victoria de su equipo, sino que escaló posiciones en el Olimpo de la Champions League.

Con 60 goles en su historial en la máxima competición de clubes, Mbappé se ha convertido oficialmente en el sexto máximo goleador de todos los tiempos. El logro es monumental, especialmente considerando su juventud.

Ahora, la gran pregunta que resuena en el deporte es: ¿podrá Mbappé mantener el ritmo para alcanzar al inalcanzable Cristiano Ronaldo y sus 140 goles?

¿Podrá superar los 140 goles de CR7?

El desafío es inmenso. El astro portugués Cristiano Ronaldo se mantiene como el líder histórico de la Champions League con un récord de 140 goles, un número que en su momento pareció insuperable.

El obstáculo para Mbappé es claro: necesita 80 goles más para igualar la marca. Sin embargo, al analizar la trayectoria y la edad del francés, la tarea, aunque ardua, entra en el terreno de lo posible.

Para evaluar la viabilidad de la hazaña, debemos considerar la tasa promedio de goles por temporada que Mbappé ha mantenido desde que se consolidó en la élite.

El ritmo Goleador de Mbappé en sus últimas temporadas completas de Champions League ha promediado consistentemente entre 8 y 10 goles por campaña.

Siguiendo este promedio de goles por temporada Mbappé necesitaría exactamente 10 temporadas para alcanzar los 140 goles. Si sumamos 10 temporadas a su edad actual (26 años), el francés alcanzaría el récord alrededor de los 36 años.

Dado que los delanteros de élite, con la tecnología de entrenamiento moderna, pueden mantener su rendimiento hasta los 37 o 38 años (como lo demostraron el propio Ronaldo y Lionel Messi), Mbappé tiene una ventana de oportunidad ideal.

