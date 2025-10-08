Perro policía rescata a dos niños de 11 años desaparecidos en un bosque de Indiana

Dos niños de 11 años que fueron reportados como desaparecidos lograron ser rescatados gracias a la intervención de un perro policía en el Lago Sundance, ubicado en el Bosque Nacional Hoosier, en Indiana, así lo informó la Oficina del Sheriff del Condado de Brown.

De acuerdo con las autoridades, el rescate se produjo el pasado domingo aproximadamente a las 5:48 p.m., cuando los niños se separaron de su madre y se perdieron en el denso bosque, por lo que las operaciones de rescate dieron inicio, informó ABC News.

El esfuerzo de rastreo preliminar, que involucró a múltiples equipos terrestres, no logró dar con la ubicación de los menores. Sin embargo, la búsqueda tomó un giro inesperado con la presencia del oficial Cody Loncaric y su compañero canino especializado, Knox. Este K-9 certificado, perteneciente a la Oficina del Sheriff, fue identificado como la clave para el desarrollo positivo del operativo en el terreno.

“Nuestro departamento, junto con el Departamento de Recursos Naturales – Aplicación de la Ley, el Departamento de Policía de Nashville, el Departamento de Bomberos del Municipio de Harrison y el Departamento de Bomberos Voluntarios de Southern Brown comenzaron a buscar en el área”, señaló la oficina.

Olfato del perro Knox fue clave para el dramático rescate

Tras ser desplegado en la última ubicación conocida, el perro guía Knox tomó la iniciativa en la labor de rastreo. Las autoridades confirmaron la precisión del olfato del animal en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos.

“Knox inició su primera pista en el campo, que tenía aproximadamente 550 yardas de longitud”. El canino dirigió al personal de emergencia a través de la densa vegetación del Bosque Nacional Hoosier en la dirección precisa donde se encontraban los dos niños, quienes fueron recuperados en buenas condiciones físicas y reunidos con su madre.

La respuesta institucional concluyó con éxito gracias a la intervención oportuna de la unidad K-9 y la acción articulada de todas las agencias participantes, pese a que no se proporcionaron detalles sobre el tiempo en que los niños estuvieron perdidos.

El comunicado oficial concluyó con una nota de agradecimiento a todos los involucrados, enfatizando la importancia de la acción conjunta: “Estamos más que agradecidos por el gran trabajo en equipo realizado por todos los involucrados.”

