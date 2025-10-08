Andrés Iniesta rinde homenaje a Jordi Alba: “Qué bien me lo pasé jugando contigo”

Andrés Iniesta, leyenda del fútbol español, se despidió de Jordi Alba, quien fuera su compañero en el FC Barcelona y en la selección de España, luego que el lateral anunciara este martes que se retirará del fútbol al final de la temporada, siguiendo los pasos de otra leyenda española como lo es Sergio Busquets.

“El Ilusionista” recordó los momentos compartidos con el lateral izquierdo y le deseó lo mejor para su nueva etapa en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Felicidades por el carrerón, hermano. Brutal!! Qué bien me lo pasé jugando en esa parte izquierda del campo contigo! Disfruta estos meses y te deseo lo mejor para lo siguiente”, publicó Iniesta en Instagram, acompañado de una foto junto a Alba.

El defensor español confirmó este martes que colgará los botines al finalizar la temporada 2025 de la MLS, donde actualmente milita en el Inter Miami.

“Hola a todos. Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada”, expresó Alba, de 36 años, en un video titulado “Gracias fútbol, gracias por tanto”.

Alba e Iniesta coincidieron en el Barcelona y en la selección española, formando una dupla clave en la banda izquierda entre 2012 y 2018. Durante ese período conquistaron numerosos títulos, incluido el triplete de 2015 con el club catalán. Además, ambos fueron parte del equipo nacional que ganó la Eurocopa 2012, torneo en el que España goleó 4-0 a Italia en la final y donde Jordi Alba marcó uno de los tantos.

