Ricky Martin recibe el Latin Icon en los MTV VMAs 2025: “Solo queremos mantener viva la música”

El cantante puertorriqueño Ricky Martin vivió un importante momento en el escenario de los MTV Video Music Awards 2025 al recibir el premio Latin Icon.

El cantante colombiano J Balvin fue el encargado de ofrecer un discurso previo a la presentación de Ricky Martin. “Ricky Martin no solo preparó el terreno para la conquista latina, sino que lo construyó desde cero. Él me inspiró a mí y a muchos latinos. Si no fuera por él, yo no estaría aquí”, dijo el intérprete de ‘Ginza’.

Martin ofreció un enérgico popurrí con sus más grandes éxitos. El artista abrió su show con “Livin’ La Vida Loca”, uno de sus temas más famosos. El cantante hizo gala de su talento para el baile y deslumbró con sus movimientos mientras interpretaba sus temas como “Pégate”, “Shake Your Bon-Bon”, “Vente pa’ca”, “María” y cerró con el himno del fútbol “The Cup of Life”.

Luego de su presentación, Jessica Simpson fue la encargada de presentar el premio honorífico Latin Icon a Ricky Martin. El boricua subió al escenario para aceptar el reconocimiento y ofreció un breve discurso en el que expresó su interés de mantener “viva la música”.

“Esto es muy sencillo, esto es para todos ustedes. Muchas gracias por sus aplausos. Soy adicto a sus aplausos, por eso sigo subiendo al escenario. No solo ustedes aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Han pasado 40 años. Empecé cuando era un bebé y seguimos aquí. Solo queremos unir países, romper fronteras y mantener viva la música”, dijo sonriente desde el escenario.

Luego, Martin dedicó su premio a sus cuatro hijos. “Todo lo que hago, lo hago pensando en ustedes y con ustedes en mi corazón”.

Ricky Martin dio la bienvenida a los gemelos Matteo y Valentino, de 17 años, a quienes concibió con gestación sustituta y se convirtió en padre soltero. Luego, durante su matrimonio con Jwan Yosef , dieron la bienvenida a su hija Lucia, de 6 años, y a su hijo Renn, de 5, a través de una gestación sustituta con nueve meses de diferencia.

