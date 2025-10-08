Residencia relacionada con Truman Capote está en venta por $16.49 millones de dólares

Está en venta una mansión en Sag. Harbor, Nueva York, que fue hogar de Truman Capote durante una temporada. La propiedad entró al mercado recientemente y marca un precio de $16.49 millones de dólares.

Según ‘New York Post’, la propiedad le sirvió como refugio al novelista luego de su conocido “exilio social”. En ese momento, la propiedad le pertenecía a Joe Petrocik y Myron Clement, quienes eran amigos de Capote.

“Exilio social” se le llama al rechazo que Capote sufrió en los años setenta por parte de la alta sociedad neoyorquina, de la que fue parte durante años. El problema comenzó al publicar en la revista ‘Esquire’ el fragmento ‘La Côte Basque 1965’, que era parte de la novela ‘Answered Prayers’.

Esta publicación retrató los secretos, infidelidades y escándalos de sus amigas más íntimas y eso fue percibido como una traición imperdonable. Esto hizo que fuera marginado de los eventos y amistades que habían definido su vida social, cayendo en un aislamiento emocional que agravó su adicción al alcohol y las drogas, y marcó el inicio de su declive personal y creativo.

La propiedad que ahora está venta fue reformada durante los últimos años, por lo que se encuentra en buen estado.

En el listado, disponible en la página web de Hedgerow Exclusive Properties, destaca que “su huella perdura en la rica historia de la finca, desde el invernadero de cristal que rescataron en el Bridgehampton Horse Show hasta los ecos de las veladas dedicadas a entretener al público creativo de Sag Harbor”.

La casa principal tiene una extensión de más de 5,000 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, seis baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre su historia, el listado cuenta: “Originalmente construida en 1841 por el coronel Henry Wentworth Hunt, editor de The Sag Harbor Corrector, que posteriormente se convirtió en The Sag Harbor Express, la casa albergó a tres generaciones de la familia Hunt-Johnson antes de convertirse en un querido lugar de reunión para los anfitriones Joe Petrocik y Myron Clement, entre cuyos círculos se encontraba Truman Capote”.

Sigue leyendo:

• Está en venta la casa que fue construida para Quincy Jones en Bel Air

• Piden $32 millones de dólares por antigua casa de Floyd Mayweather Jr. en Beverly Hills

• The Weeknd quiere comprar una mansión de $50 millones de dólares en Coral Gables