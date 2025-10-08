Cristiano Ronaldo, el primer futbolista con un patrimonio superior a los mil millones de dólares

El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador de fútbol en superar los mil millones de dólares en patrimonio neto, según el Bloomberg Billionaires Index.

De acuerdo con Bloomberg, “Cristiano ha ganado más de $550 millones de dólares en salarios entre 2002 y 2023. Firmó también un contrato de diez años con Nike, valorado en casi $18 millones anuales, y otros acuerdos con marcas como Armani y Castrol, que añadieron más de $175 millones a su fortuna. Su traspaso a Al-Nassr en 2023 le generó unos $200 millones anuales libres de impuestos, además de un bono de fichaje de $30 millones”.

El delantero del Al-Nassr, el futbolista de 40 años firmó el pasado 26 de junio una extensión de contrato con el Al-Nassr hasta 2027, valorada en más de $400 millones de dólares, además de obtener una participación del 15% en la entidad.

A su éxito económico se suma su dominio en redes sociales, donde Cristiano es la persona con más seguidores en Instagram (665 millones), una plataforma que también representa una fuente significativa de ingresos por patrocinios y colaboraciones.

En el plano deportivo, el exjugador del Manchester United, Real Madrid y Juventus se marchó a Arabia Saudí tras el Mundial de Catar 2022. Actualmente, se encuentra concentrado con Portugal de cara a los próximos compromisos de clasificación rumbo al Mundial 2026.

