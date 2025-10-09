Abren registro para cheques automáticos de hasta $1,500 para energía a partir de octubre

Con la llegada de la temporada del invernal aumenta el monto en las facturas de energía, millones de estadounidenses recibirán automáticamente cheques que varían en cada estado, pero pueden alcanzar un pago único que va de $21 hasta $1,500 como parte del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP en inglés), que otorga un alivio crucial para familias afectadas por la creciente inflación y otras dificultades económicas.

¿Qué es el programa LIHEAP?

Este programa entrega apoyos bajo un programa financiado por el gobierno federal, que empezó a recibir solicitudes a partir del 1 de octubre, de acuerdo con cada entidad, para ayudar a millones de estadounidenses que padecen para pagar sus facturas de energía, ante los incrementos en el consumo provocados por los centros de datos, las duras condiciones climáticas, en este caso el intenso frío, el deterioro de la infraestructura y el aumento de los precios del gas natural.

Estos factores han aumentado los precios de la electricidad por encima de la inflación, por lo que muchos consumidores deben sacrificar parte de su capacidad para adquirir otros productos esenciales como alimentos y medicamentos para pagar sus facturas de energía.

Para ayudar a las familias con recursos limitados, el gobierno federal creó el LIHEAP en 1981 para ayudarles a mitigar el aumento repentino de los costos de energía que los estadounidenses experimentaron en los años 70, así como la reducción del poder adquisitivo de los hogares de bajos ingresos.

Actualmente el programa ayuda a las familias, ya sea inquilinos o propietarios de viviendas con problemas económicos a pagar sus facturas de energía del hogar cada año, relacionados con los servicios de calefacción, refrigeración y climatización.

El monto del apoyo varía del estado y el tamaño del hogar beneficiado.

Summer weather is finally here! If you or someone you know is in need of assistance cooling your home this summer, you may be eligible for the Home Energy Assistance Program (HEAP)!



Learn more here: https://t.co/sRIGrs3DtX pic.twitter.com/PYrIhYy2eo — Rural Law Center (@rurallawcenter) June 17, 2025

¿Cómo solicito el programa HEAP en Nueva York?

A nivel nacional el programa incluye tres modalidades:

HEAP : ayuda directa para reducir el monto de la factura

: ayuda directa para reducir el monto de la factura ECIP : apoyo en emergencias cuando hay riesgo de corte eléctrico

: apoyo en emergencias cuando hay riesgo de corte eléctrico Climatización: financiamiento para aplicar mejoras de eficiencia energética en los hogares

Cada estado establece condiciones según ingresos y tamaño de familia y los montos varían según el estado:

California : de $94 a $1,500

: de $94 a $1,500 Florida : de $400 a $1,350

: de $400 a $1,350 Nueva York : de $21 a $996

: de $21 a $996 Puerto Rico: de $110 a $605

En Nueva York, se denomina oficialmente Home Energy Assistance Program (HEAP), pero también ofrece ayuda para pagar las facturas de energía, calefacción y aire acondicionado para hogares de bajos ingresos.

También son elegibles los hogares que están en riesgo de quedarse sin combustible o que han recibido un aviso de corte de servicio de energía, como un beneficio de emergencia.

Para aplicar a HEAP en Nueva York, debe visitar la página web de ACCESS NYC, donde puedes consultar más detalles sobre el programa y sus requisitos. También puedes contactar directamente a su compañía de servicios públicos como Con Edison. Los fondos pueden usarse para pagar el combustible, los servicios públicos, el reemplazo del equipo de calefacción o hacerle reparaciones.

FYI: The Home Energy Assistance Program (HEAP) is available to help eligible New Yorkers heat and cool their homes.



Learn more and apply here: https://t.co/cvvqrh7IqC pic.twitter.com/wLxGbdXswM — Matt Slater (@slater4ny) May 19, 2025

Además, puedes acudir a tu oficina local de LIHEAP o buscar la agencia que maneja los programas de asistencia en su área.

El HEAP abre su solicitud para el programa de calefacción 2025-2026 para beneficios regulares el 3 de noviembre de 2025, los beneficios de emergencia inician registro el próximo 2 de enero de 2026, y la asistencia para enfriamiento abre el 15 de abril de 2026.

