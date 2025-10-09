Asesinan a tiros en plena calle al expeleador de UFC Suman Mokhtarian

La violencia ha puesto de luto al mundo de las Artes Marciales Mixtas (MMA). En plena calle de un suburbio en Sídney, Australia, fue asesinado a tiros el expeleador de UFC Suman Mokhtarian, que compitió en UFC.

De acuerdo con el reporte de ‘News Australia’, Mokhtarian se encontraba dando un paseo cuando recibió la ráfaga de balazos que acabó con su vida. Suman fue herido en la parte superior del torso y necesitó ser atendido de emergencia por los servicios médicos justo en el sitio del atentado.

No obstante, el expeleador no pudo soportar el embate de las heridas y murió. Según testigos, los disparos se efectuaron desde un vehículo marca Audi color rojo. Los sicarios huyeron en el automóvil y los primeros reportes policiales presumen que se trata de un ataque planificado.

La policía australiana también investiga un incendio en un vehículo estacionado cercas de la zona donde dispararon contra Mokhtarian. No era la primera vez que atentaban contra el australiano de origen iraní. En 2024 ya sufrió un intento de asesinato, luego de que un pistolero disfrazado de repartidor le disparó varias veces cuando salía de un gimnasio.

Para ese momento pudo sobrevivir debido a la falta de precisión del tirador en los disparos. Este año, en el mes de abril se tuvo que suspender un evento de MMA en el que participaba por miedo a que pudiese ser víctima de un ataque.

Se trata de al menos el segundo ataque armado contra un exluchador de MMA. En julio de este año, el peleador ruso de Artes Marciales Mixtas Timur Khizriev fue víctima de atentado a tiros en la puerta de su casa en Daguestán.

Suman Mokhtarian debutó en los circuitos regionales australianos en 2012, logrando un récord de siete victorias sin derrotas. Posteriormente, participó en la temporada 27 de ‘The Ultimate Fighter’.

Peleó dos veces en la UFC en la categoría de peso pluma, donde obtuvo dos derrotas. Una ante Sodiq Yusuff en 2018 y otra contra Seung Woo Choi en 2019.

Tras retirarse de la competición, se convirtió en entrenador en el gimnasio Australian Top Team, fundado junto a su hermano Ashkan Mokhtarian.



