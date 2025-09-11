“Me emocioné”: estrella de UFC, Sean Strickland, confiesa reacción al atentado contra Charlie Kirk

Una emoción involuntaria o ambivalencia emocional. Eso fue lo que sintió la estrella de UFC Sean Strickland al enterarse del atentado contra Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah el pasado miércoles.

Al poco tiempo de conocerse la noticia que ha conmocionado a Estados Unidos, Strickland publicó su reacción inmediata a la muerte de Kirk en un vídeo en Instagram. El audiovisual ha generado polémica y críticas por parte de los internautas.

Sean Strickland on the fatal shooting of Charlie Kirk



“My gut reaction.. I was excited to see the video. Then I realized how did we become desensitized and sociopathic. The government manipulated us to think guns, war and death is cool. They ruined America and took God from us” pic.twitter.com/ZKuwMwHfBk — FULL SEND MMA (@full_send_mma) September 10, 2025

Strickland reveló haber sentido una emoción involuntaria o liberación de dopamina cuando le notificaron sobre el atentado a Charlie Kirk, que logró batallar por su vida por algunos minutos luego de ser trasladado a un hospital.

“Bien, chicos. Estoy en Twitter y alguien dice: “Oye, ¿escuchaste que le dispararon a Charlie Kirk?” Y mi reacción visceral fue como, ‘No, joder, no lo hice, pero estoy emocionado'”, dijo Strickland.

“Como si sintiera este pequeño aumento de dopamina en mí donde estoy como, ‘Tío, quiero ver el vídeo’. Y luego veo en el vídeo, muy mal, muy mal, pero todavía estoy un poco emocionado por ello. Como, oh mier**, ¿sabes? Como si pudiera sentir que mis músculos se tensan. Y entonces empiezo a pensar, tío, bueno, ¿qué va a pasar con esto?”, confesó.

Posteriormente, en la grabación, Strickland cuestionó sus pensamientos, se catalogó como sociópata y reconoció que ahora ve a las personas como “amenazas potenciales”. También se refirió al asesinato de la joven ucraniana en el metro de Charlotte.

Atentado contra Charlie Kirk mientras daba un discurso en Utah

El pasado miércoles, en medio de un acto público en la Universidad del Valle de Utah, el comentarista conservador Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello. A través de las redes sociales han circulado videos del atentado desde distintos ángulos.

Las imágenes muestran el momento en el que Kirk, sentado bajo una carpa con el logo del“American Comeback Tour”, se desploma tras escucharse un disparo.

Tras el atentado, el director del FBI, Kash Patel, dijo en su red social X que el responsable había sido detenido. Sin embargo, minutos después informó que había sido liberado.

Ahora, la agencia solicita la colaboración ciudadana para la búsqueda del perpetrador y de momento lo único que han podido hallar es el rifle con el que le dispararon al influencer de 31 años y padre de dos hijas.

Charlie Kirk, el joven asesinado por promover ideas conservadoras

Charlie Kirk nació en Illinois el 14 de octubre de 1993 y fue uno de los activistas políticos más influyentes del ala conservadora en Estados Unidos. Fundador y director ejecutivo de Turning Point USA, organización creada en 2012 para promover valores conservadores en escuelas y universidades.

Kirk se conviritió en una figura clave del movimiento MAGA (Make America Great Again). Desde temprana edad, mostró inclinación por la política: escribió para Breitbart News en secundaria, denunció supuestos sesgos progresistas en libros escolares y fue invitado a Fox News para debatir sobre ello.

Aunque inició estudios en Harper College y cursó clases online en King’s College, abandonó la educación formal para dedicarse de lleno al activismo. Kirk se destacó por haber sido un aliado cercano del presidente Donald Trump, participando en actos de campaña junto a sus hijos y liderando iniciativas como Students for Trump, que movilizó a más de un millón de jóvenes en las elecciones de 2020.

En 2018, fue incluido en la lista Forbes 30 Under 30 en la categoría de política. Publicó varios libros, entre ellos Time for a Turning Point, y fue orador en eventos como la Convención Nacional Republicana.

Su influencia se extendió a redes sociales, donde acumuló millones de seguidores y generaba constante polémica por sus posturas ultraconservadoras.



