Claudia Martín y Carlos Said anuncian que su bebé llegará en diciembre

Claudia Martín y Carlos Said se encuentran muy felices por el bebé que viene en camino, y es que durante una exclusiva que le ofrecieron a TVyNovelas les revelaron que será “más o menos en diciembre, pero no sabemos exactamente”; ese es el tiempo estimado para poder recibir al bebé en sus brazos.

“Estamos muy contentos. Todo el mundo me ha dicho que estas últimas semanas son las que más lento se pasan porque ya el cuerpo se cansa, ya estás con mucha ilusión, queriendo conocer al bebé. Pero creo que ha sido un embarazo muy bendecido, muy tranquilo. He escuchado a mi cuerpo y me he dado la oportunidad de descansar, y Carlos ha estado todo el tiempo pendiente de mí; me ha cuidado y hasta me ha regañado”, explicó la actriz.

Sobre cómo fue el momento en que Carlos se enteró de que su esposa estaba embarazada, ellos se encontraban en una celebración familiar el pasado mes de abril. Cuando él la pasó a buscar, ella, al montarse en un carro, le dio la noticia que él ya se imaginaba. Además, las primeras personas que se enteraron fueron sus madres.

Claudia Martín y Carlos Said anunciaron en agosto que se convertirán en padres. Crédito: Mezcalent

“Fue en el cumpleaños de mi hermano. Nosotros veníamos regresando de Guadalajara para estar con él justo el 21 de abril. Yo venía de algo del trabajo y pasé por Clau. Ella se subió muy emocionada a mi coche y me dice: ‘¡Qué crees!’, y yo ya sabía en cuanto me hizo la pregunta, y me dice: ‘¡Estoy embarazada!’. Entré en shock, pero era de felicidad; yo decía: ‘¡Qué bonito!’. Fue muy lindo, y las primeras en saber fueron mi suegra y mi madre”, contó Carlos.

Pasaron por diversos exámenes y primero les dijeron que estaba embarazada de una niña. Sin embargo, procedieron a otros estudios médicos donde les dieron a conocer que se trata de un varoncito. Desde ese entonces, ya él sabía el nombre que quería que llevara el bebé.

“Nos hicimos un examen que nos sugirió nuestra doctora, porque dijimos: ‘No queremos esperarnos hasta que nazca’. Somos muy impacientes y dijimos: ‘Cuanto más pronto sepamos, mejor’. Primero nos habían dicho que era niña; ya después, con este estudio, fue de ‘es 100% niño’, y de los nombres estuvo muy lindo porque a mí me gustaba desde antes Maximiliano. Entonces, un día llegó Carlos y me dijo: ‘Ya sé cómo se va a llamar, Máximo’, y dije: ‘Perfecto'”, manifestó.

