Claudia Martín y Carlos Said revelan el sexo y nombre de su bebé

Cada vez falta menos para que la actriz Claudia Martín y el actor Carlos Said se conviertan en padres por primera vez. La pareja, que hace unas semanas compartió en redes sociales la noticia de su embarazo, volvió a recurrir a sus cuentas oficiales de Instagram para anunciar un nuevo detalle sobre esta etapa: el sexo y el nombre de su futuro hijo.

En una publicación conjunta, ambos actores revelaron que esperan a un niño y que han decidido llamarlo Máximo. El mensaje estuvo acompañado de una serie de fotografías en las que se muestran sonrientes y felices mientras posan con una prenda de ropa destinada a su bebé.

“Es un placer y un verdadero honor poder compartirles que nuestro primer bebé es un niño y que se llamará Máximo. ¡Te esperamos con mucho amor, mi rey! Tus padres que te aman”, escribieron en la publicación.

Como era de esperarse, la noticia no tardó en despertar reacciones. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos por parte de seguidores, así como de colegas del medio artístico, quienes celebraron junto a la pareja este momento especial.

“No quiero imaginar lo hermoso que será ese baby”, “Que lindo que sea varón su primer bebé, felicidades y muchas bendiciones”, “Sera precioso con esos padres”, “Te esperamos con mucho amor Máximo” y “¡Muchas Felicidades! Que venga con mucha salud porque bello sí va a ser”, fueron algunos de los comentarios.

Con esta revelación, Claudia Martín y Carlos Said continúan compartiendo con sus fans uno de los capítulos más significativos de su vida personal, mientras esperan la llegada de su primer hijo.

