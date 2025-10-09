Cuánto dinero gana Cristiano Ronaldo por cada publicación en Instagram, según Hopper HQ

Cristiano Ronaldo no solo es una leyenda del fútbol, que actualmente lucha por alcanzar los 1,000 goles en su carrera, sino también uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo.

Según la revista Forbes, el astro portugués cerró el año 2024 con un patrimonio neto estimado en €1,200 millones ($1,390 millones), consolidándose como uno de los tres deportistas mejor pagados de la historia.

Su fortuna proviene de múltiples fuentes, que van desde contratos deportivos hasta negocios personales y estrategias de marketing global. Además, solo desde Instagram genera una fortuna impensada en cada publicación.

Cuánto dinero gana Cristiano Ronaldo por cada posteo en Instagram

Pero donde Cristiano Ronaldo ha roto todos los récords es en las redes sociales. De acuerdo con el informe anual de Hopper HQ, el delantero portugués gana alrededor de ?3.5 millones por cada publicación en Instagram ($4 millones), plataforma donde lidera con más de 665 millones de seguidores.

Esta cifra lo coloca por encima de artistas, modelos y celebridades de Hollywood, consolidando su posición como el rostro más rentable del entorno digital.

Su cuenta es utilizada para promocionar marcas, productos personales y mensajes de responsabilidad social, todos con un alcance global que pocas figuras pueden igualar. Por detrás están celebridades como Kim Kardashian, Selena Gómez, Kylie Jenner y el propio Lionel Messi.

Un imperio que va más allá del fútbol

El éxito económico de Cristiano Ronaldo no se limita a la cancha ni a las redes. A través de su marca CR7 Lifestyle Hotels, con sedes en Madeira, Lisboa, Madrid, Marrakech y Nueva York, obtiene ganancias anuales cercanas a los $12 millones.

Además, el deportista ha diversificado sus inversiones: en 2019 inauguró una clínica de trasplante capilar en Madrid, ha destinado $40 millones al desarrollo de un videojuego y recientemente lanzó su canal de YouTube “UR Cristiano”, que superó los 76 millones de suscriptores, 20 millones de ellos en su primer día.

Con ingresos totales de $2,230 millones a lo largo de su carrera, Ronaldo solo es superado por Tiger Woods y Michael Jordan, según Forbes. Más que un jugador, el portugués se ha convertido en una marca global que continúa expandiendo su fortuna dentro y fuera del deporte.