Fracasa nuevo intento de aprobar financiamiento provisional y se mantiene el cierre del gobierno

El Senado rechazó este jueves un nuevo intento de los republicanos para aprobar un proyecto de ley de financiación provisional destinado a evitar un cierre parcial del gobierno.

En una votación que culminó con 54 votos a favor y 45 en contra, la medida no logró alcanzar el umbral de 60 votos necesarios para avanzar el debate legislativo.

La legislación, impulsada por los republicanos, buscaba asegurar la continuidad operativa de las agencias federales.

Sin embargo, la votación reveló disensiones dentro de ambos bloques principales. El senador republicano de Kentucky, Rand Paul, votó en contra del proyecto de ley. Por otro lado, tres senadores del bloque demócrata y un independiente se unieron a la mayoría republicana para intentar impulsar el debate.

¿Qué senadores cruzaron la línea partidista?

​Los únicos miembros que cruzaron la línea partidista para apoyar la medida republicana fueron los demócratas Catherine Cortez Masto, de Nevada, y John Fetterman, de Pensilvania, así como el independiente Angus King, de Maine. El informe señala que “Ningún otro demócrata cambió su voto”.

La ausencia de un miembro de la bancada republicana también fue registrada: “El senador republicano de Texas, Ted Cruz, se perdió la votación.”

​Fracaso bipartidista previo

​El informe subraya que este revés sigue al fracaso de una iniciativa demócrata anterior. Una ley de financiación liderada por la minoría, que incluía estipulaciones sobre la atención médica, fue derrotada con 47 votos a favor y 50 en contra. Este resultado marca “la séptima vez que este esfuerzo también fracasa,” sin que “Ningún republicano lo apoyó.”

​La situación actual mantiene el estancamiento en la financiación del gobierno continúa sin un final claro a la vista, mientras que la Cámara de Representantes permanece fuera de sesión.

​Entretanto, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, ofreció una actualización a los medios: “El Senado estará en sesión el viernes, donde podríamos ver otra votación sobre los proyectos de ley de financiación en pugna.” Este anuncio anticipa una posible nueva ronda de votaciones para desbloquear la crisis de asignación de fondos.