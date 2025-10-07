El Senado cancela votación y prolonga el cierre del gobierno

El cierre del gobierno en Estados Unidos continuará al menos unos días más, luego de que el Senado decidiera este martes cancelar una nueva ronda de votaciones sobre los proyectos de financiación temporal impulsados por demócratas y republicanos.

La votación, que habría sido la sexta en una semana, fue retirada de la agenda mientras los senadores intentan acordar un cronograma tras los reiterados fracasos en lograr los 60 votos necesarios.

Tanto el plan presentado por la mayoría republicana como la alternativa demócrata habían sido rechazados en cinco ocasiones anteriores.

El líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune, dijo que espera que la Cámara Alta vuelva a votar sobre los proyectos de ley de financiación probablemente a última hora de la mañana” del miércoles.

En lugar de debatir los proyectos presupuestarios, la Cámara Alta aprobó en bloque —por 51 votos a favor y 47 en contra— la confirmación de 107 nominados del presidente Donald Trump, incluidos embajadores, fiscales federales y altos cargos de agencias gubernamentales.

Entre los nombramientos destacan el del exjugador de fútbol americano Herschel Walker como embajador en las Bahamas; Paul Atkins, ratificado al frente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) hasta 2031; Brandon Judd, designado embajador en Chile; y Sergio Gor, exasesor de Trump, confirmado como embajador en India.

La votación se realizó bajo un procedimiento acelerado que permite la aprobación de múltiples candidatos con mayoría simple, sin los 60 votos habituales.

Los republicanos justificaron la medida como una forma de “mantener la gobernabilidad” pese al cierre, mientras que los demócratas criticaron la falta de debate y la “prioridad política” dada a las nominaciones frente al financiamiento de las agencias federales.

Con estas confirmaciones, el Senado redujo a 26 el número de nominados aún pendientes —16 para cargos ejecutivos y 10 judiciales—, pero el bloqueo político mantiene paralizadas varias dependencias del gobierno, que ya suman una semana sin fondos operativos.

Con información de EFE.

