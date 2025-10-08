Cierre del gobierno se mantendrá tras fracasar proyectos de ley de financiación en el Senado
La propuesta demócrata había fracasado minutos antes con una votación de 47 a 52 y, como se esperaba, la de los republicanos tampoco prosperó
El Senado rechazó nuevamente las propuestas de financiación de republicanos y demócratas para poner fin al cierre del gobierno, en lo que fue su octavo día con una votación de 54 a 45.
La decisión se produjo luego de que minutos antes la propuesta demócrata para poner fin al cierre del gobierno fracasara por sexta vez, con una votación de 47 a 52.
Noticia en desarrollo
