Cierre del gobierno se mantendrá tras fracasar proyectos de ley de financiación en el Senado

La propuesta demócrata había fracasado minutos antes con una votación de 47 a 52 y, como se esperaba, la de los republicanos tampoco prosperó

Líderes de ambos partidos se culparon mutuamente por el cierre.

Líderes de ambos partidos se culparon mutuamente por el cierre. Crédito: José Luis Magana | AP

Por  Jerald Jiménez

El Senado rechazó nuevamente las propuestas de financiación de republicanos y demócratas para poner fin al cierre del gobierno, en lo que fue su octavo día con una votación de 54 a 45.

La decisión se produjo luego de que minutos antes la propuesta demócrata para poner fin al cierre del gobierno fracasara por sexta vez, con una votación de 47 a 52.

