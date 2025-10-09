Halloween anticipado: Chipotle ofrece guacamole y más a sus miembros Rewards
Chipotle Rewards lanza "Chip-or-Treat" (6-30 oct). Compra un plato semanal y gana premios (guacamole/doble proteína). ¡Boorito regresa el 31!
Inspirada en la nostalgia del “truco o trato” de Halloween, Chipotle anunció una oferta que ofrece “dulces” (obsequios) gratis durante todo octubre. La oferta estará activa del lunes 6 de octubre al jueves 30 de octubre para miembros de Chipotle Rewards.
Esta nueva promoción responde a la nostalgia por el trick or treating, que sienten el 77% de los adultos, según una encuesta de Ferrero, citada por la marca. Para acceder a los obsequios, los miembros deben comprar un plato principal cada semana a través de la aplicación de Chipotle, Chipotle.com, o escaneando la tarjeta de miembro en el restaurante.
Tras la compra, unas horas después, el miembro recibirá un correo electrónico con un obsequio adaptado a sus preferencias. Las opciones de obsequios incluyen guacamole gratis, doble proteína o puntos Rewards adicionales. La vigencia del obsequio es por cinco días.
Más ofertas de Chipotle
Para la temporada de La tradición anual de Halloween, Boorito, regresará el 31 de octubre para celebrar su 25.º aniversario. Se anunciarán más detalles a finales de mes.
El presidente y director de marca de Chipotle, Chris Brandt explica que “durante 25 años, Boorito ha sido la tradición imperdible de Halloween para nuestros fans, y este año la ampliamos a un mes completo de dulces”.
“Sin trucos, solo comida deliciosa y auténtica, recién hecha a diario, y recompensas semanales que hacen de este octubre la mejor temporada de Halloween en Chipotle”.
Los nuevos miembros de Chipotle Rewards reciben una oferta de guacamole gratis después de registrarse y hacer su primera compra (con un gasto de $5.00 o más), destaca un comunicado de la marca.
Los miembros de Chipotle Rewards pueden usar la promoción una vez por semana para ganar hasta cuatro premios y cuatro insignias exclusivas de Rewards en octubre.
Además, la marca lanzó recientemente Chipotle U Rewards, un programa de fidelización exclusivo para estudiantes universitarios. Este programa ofrece 1000 puntos extra al inscribirse y un 20% más de puntos con cada compra.
