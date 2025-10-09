window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Halloween anticipado: Chipotle ofrece guacamole y más a sus miembros Rewards

Chipotle Rewards lanza "Chip-or-Treat" (6-30 oct). Compra un plato semanal y gana premios (guacamole/doble proteína). ¡Boorito regresa el 31!

Chipotle anuncia las ofertas por Halloween.

Chipotle anuncia las ofertas por Halloween. Crédito: Shutterstock

Por  Miyeilis Flores

Inspirada en la nostalgia del “truco o trato” de Halloween, Chipotle anunció una oferta que ofrece “dulces” (obsequios) gratis durante todo octubre. La oferta estará activa del lunes 6 de octubre al jueves 30 de octubre para miembros de Chipotle Rewards.

Esta nueva promoción responde a la nostalgia por el trick or treating, que sienten el 77% de los adultos, según una encuesta de Ferrero, citada por la marca. Para acceder a los obsequios, los miembros deben comprar un plato principal cada semana a través de la aplicación de Chipotle, Chipotle.com, o escaneando la tarjeta de miembro en el restaurante.

Tras la compra, unas horas después, el miembro recibirá un correo electrónico con un obsequio adaptado a sus preferencias. Las opciones de obsequios incluyen guacamole gratis, doble proteína o puntos Rewards adicionales. La vigencia del obsequio es por cinco días.

Más ofertas de Chipotle

Chipotle invita a los miembros del programa Rewards a "Chip-or-Treat" para obtener ofertas como guacamole gratis, doble proteína o puntos Rewards adicionales en octubre
Crédito: Chipotle | Cortesía

Para la temporada de La tradición anual de Halloween, Boorito, regresará el 31 de octubre para celebrar su 25.º aniversario. Se anunciarán más detalles a finales de mes.

El presidente y director de marca de Chipotle, Chris Brandt explica que “durante 25 años, Boorito ha sido la tradición imperdible de Halloween para nuestros fans, y este año la ampliamos a un mes completo de dulces”.

“Sin trucos, solo comida deliciosa y auténtica, recién hecha a diario, y recompensas semanales que hacen de este octubre la mejor temporada de Halloween en Chipotle”.

Los nuevos miembros de Chipotle Rewards reciben una oferta de guacamole gratis después de registrarse y hacer su primera compra (con un gasto de $5.00 o más), destaca un comunicado de la marca.

Los miembros de Chipotle Rewards pueden usar la promoción una vez por semana para ganar hasta cuatro premios y cuatro insignias exclusivas de Rewards en octubre.

Además, la marca lanzó recientemente Chipotle U Rewards, un programa de fidelización exclusivo para estudiantes universitarios. Este programa ofrece 1000 puntos extra al inscribirse y un 20% más de puntos con cada compra.

