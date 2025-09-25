Quesadillas gratis en Chipotle por el Día Nacional de la Quesadilla

Las quesadillas son un platillo de origen mexicano muy popular en Estados Unidos. De hecho, son tan queridas que cada 25 de septiembre se celebra su Día Nacional de la Quesadilla. Para festejarlo, este jueves Chipotle regalará quesadillas.

Chipotle es una de las cadenas de comida rápida con sazón mexicano que acostumbra a lanzar ofertas especiales y para honrar la festividad gastronómica, regalará quesadillas este jueves 25 de septiembre.

¿Como obtener quesadillas gratis?

La oferta de Chipotle estará disponible hasta el 25 de septiembre. Crédito: Shutterstock

Los clientes que deseen obtener una quesadilla gratis solo deben hacer un pedido digital, bien sea en la app o el sitio web de Chipotle, de $20 o más.

Para hacer efectiva la oferta es necesario de usar el código NQD2025 al finalizar la compra en los restaurantes de Estados Unidos y Canadá que participen en la promoción.

Condiciones de la oferta que se deben tomar en cuenta:

No se puede combinar con otras ofertas o descuentos.

No funciona en aplicaciones de terceros como Uber Eats o DoorDash.

No se le pueden agregar extras o complementos a la quesadilla gratis.

Origen del Día Nacional de la Quesadilla

El origen del Día Nacional de la Quesadilla se remonta a 2019, cuando la empresa V&V Supremo Foods, Inc., dedicada a producir alimentos mexicanos, como su producto estrella queso para quesadillas, Chihuahua. El objetivo de la creación de este día era “unir a la gente para disfrutar de quesadillas auténticas y deliciosas”.

Uno de los dueños de V&V Supremo, Gilberto Villaseñor II, definió la quesadilla como un “símbolo asombroso del crisol de culturas estadounidense”.

Esta afirmación tiene como base la popularidad del plato mexicano en Estados Unidos, herencia mexicana, la comunidad latina y la cultura estadounidense.

La Carne Asada de Chipotle Está de Vuelta

A comienzos del mes, Chipotle anunció el regreso de la carne asada en los restaurantes de Estados Unidos y Canadá, pero solo por un tiempo limitado.

Se trata de la cuarta vez que la Carne Asada regresa al menú. Un platillo que los clientes la aman y que fue la comida de tiempo limitado más buscada en Google en 2024.

Uno de los atractivos de la Carne Asada es su sabor increíble y sus ingredientes de calidad. Esta carne se prepara marinándola y sazonándola con una mezcla especial de especias como comino, cilantro, ajo y orégano. Una vez que la carne se marina, se asa a la parrilla y se cortan en trozos tiernos y jugosos. Para un toque extra de sabor se le añade lima y cilantro fresco.

