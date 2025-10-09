Hinchas del fútbol argentino se congregaron en La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

El fútbol argentino despidió este jueves a Miguel Ángel Russo con una emotiva ceremonia en el icónico estadio La Bombonera en Buenos Aires, donde una multitud de aficionados de distintos clubes se reunió para rendir homenaje al histórico entrenador, fallecido a los 69 años.

Hinchas de Boca Juniors, Rosario Central, Estudiantes, San Lorenzo e incluso River Plate compartieron el mismo espacio y marcó una jornada extraordinaria de duelo en un país acostumbrado a las rivalidades intensas.

El velatorio público, organizado por Boca Juniors, reunió a miles de personas que ingresaron al estadio para despedirse de uno de los técnicos más respetados del país. En las inmediaciones del recinto, los hinchas mezclaron lágrimas con cánticos y mensajes de agradecimiento.

El entrenador, que como futbolista desarrolló toda su carrera en Estudiantes de La Plata, también dirigió a Lanús, Vélez Sarsfield, Racing Club, Colón, San Lorenzo y Los Andes, además de tener un paso muy recordado por Millonarios de Colombia, donde ganó el título local en 2017 mientras luchaba contra el cáncer.

Antes de la apertura de las puertas del estadio, Juan Román Riquelme, presidente del club, junto con el plantel profesional acudieron a despedir a su exentrenador. Russo había pedido licencia semanas atrás debido a las complicaciones derivadas del cáncer de próstata que padecía desde 2017 y que luego se extendió a la vejiga.

El velatorio fue habilitado hasta las 10:00 PM (hora local) y continuará este viernes. En señal de duelo, la Liga Profesional de Fútbol decidió posponer el encuentro entre Boca Juniors y Barracas Central, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura.

Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso que todos los partidos del fin de semana, desde Primera División hasta las categorías inferiores, comiencen con un minuto de silencio en memoria de Russo.

