Franco Mastantuono revela el tatuaje en honor a Messi y al Mundial 2022

Franco Mastantuono no esconde su devoción por Lionel Messi. La nueva joya del Real Madrid sorprendió al revelar la marca que lleva en su cuerpo en honor a la máxima hazaña del fútbol argentino.

En una entrevista con la cadena ESPN, el joven talento mostró el tatuaje que sella el recuerdo de la Copa del Mundo de Qatar 2022, un diseño que tiene al capitán argentino como su eje central.

El gesto de Mastantuono, de apenas 18 años, refleja el inmenso legado que Messi ha consolidado en su país, trascendiendo el ámbito deportivo para convertirse en un ícono generacional.

El futbolista explicó que la decisión de tatuarse fue inmediata tras la victoria en la final contra Francia. El diseño elegido captura la esencia de la celebración y el momento cumbre de la carrera de Messi.

“Me hice un tatuaje por el Mundial, me tatué el 18/12/2022, la Copa del Mundo y una imagen de Messi levantándola, la que es más icónica, la que todos conocemos,” confesó el mediocampista.

La elección de la fecha es clave, pues subraya el día exacto en que Argentina alcanzó la gloria. El joven dejó claro que su tatuaje es la forma más permanente de honrar ese día histórico.

Un ídolo de leyenda: la admiración por el capitán

Las palabras de Mastantuono van más allá del simple fanatismo; son el testimonio de cómo Messi ha influido en la vida y la carrera de los futbolistas más jóvenes de Argentina. Para él, el significado del tatuaje es personal y profundo:

“Él es el mejor de la historia, es mi ídolo y su logro fue una locura. Quería tenerlo grabado para siempre,” sentenció.

La revelación de este tributo por parte de una de las mayores promesas del fútbol argentino confirma que el impacto de Lionel Messi y la obtención de la Copa del Mundo son más que una estadística: son un símbolo cultural grabado, literalmente, en la piel de la nueva generación de deportistas.

