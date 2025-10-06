Artículos de Diego Maradona serán puestos en subasta

Cinco años después de su partida, el astro argentino Diego Armando Maradona continúa generando pasión, nostalgia y admiración entre todos los amantes del fútbol mundial. Su figura, lejos de apagarse con el tiempo, sigue siendo objeto de devoción en todo el planeta.

Ahora, una nueva oportunidad permitirá a los fanáticos acercarse un poco más al mito debido a que parte de su legado personal será subastado por la casa Matchday Football Auctions durante un evento que promete despertar emociones y recuerdos entre los amantes del fútbol.

Del 28 de octubre al 28 de noviembre, la empresa pondrá en marcha una subasta online que durará un total de 30 días y reunirá más de veinte artículos que el propio Maradona usó y atesoró en distintos momentos de su vida.

Entre las piezas más destacadas figuran camisetas de sus etapas en Argentinos Juniors, Boca Juniors (incluyendo una con placa conmemorativa del campeonato de 1981), Nápoles y hasta uniformes que utilizó en exhibiciones de showbol o durante sus apariciones televisivas en Ritmo de la Noche.

A pesar de estos artículos tan valiosos, el joya de la corona de esta subasta es un objeto que marcó un antes y un después en la carrera del ‘Pelusa’; se trata de la camiseta del FC Barcelona que utilizó en la final de la Copa del Rey de 1984 frente al Athletic de Bilbao, partido recordado más por la violencia que se registró aquel día que por el juego en sí.

Aquella noche, Maradona volvió a encontrarse con Andoni Goikoetxea, el defensor cuya dura entrada un año antes le había fracturado el tobillo y dejado fuera de las canchas por más de 100 días.

“Todos vinieron hacia mí y pasó lo que tenía que pasar. No hubo patadas alevosas. Todos fuimos de frente”, relató alguna vez el propio Diego sobre aquel enfrentamiento, que terminó con una pelea multitudinaria y su posterior suspensión por tres meses. Ese episodio marcó también su despedida del club catalán.

De acuerdo con los organizadores de esta subasta, la camiseta refleja las secuelas de ese histórico partido al poseer el cuello roto, un corte horizontal por el forcejeo y varios desgarros en la tela.

“La camiseta presenta una rotura en el cuello y un corte horizontal producto del forcejeo en la trifulca desatada al finalizar el encuentro. También presenta desgarros y el corte del borde del cuello. Estas roturas hacen singular a la camiseta usada por Diego, ya que el desgarro en la tela, el recorrido y la forma de éste son garantía de autenticidad, más allá de la historia que encierra y representa y que coloca a esta camiseta como una de las más icónicas en la historia del 10”, dice la cas de subastas

“La camiseta fue recogida en el vestuario por una lavandera del staff de utilería del club. Ante la imposibilidad de repararla la conservó como recuerdo de aquel evento. Años después, le obsequió la camiseta al padre del actual propietario, un hombre que administraba un bar frecuentado por empleados culés. Esta joya permaneció en la familia cuatro décadas, hasta que su propietario decidió ponerla en subasta”, detalló la empresa.

La colección, que también incluirá objetos tan simbólicos como los pendientes que Diego usó en su partido de despedida con Boca Juniors, evoca su célebre frase “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”, recordatorio eterno de su humanidad y su amor por el fútbol.

Su mítica camiseta del Mundial de México 86, con la que derrotó a Inglaterra en cuartos de final, ostenta todavía el récord de ser la prenda deportiva más cara jamás vendida, con un precio de $8 millones de dólares. Ahora, esta nueva subasta promete revivir otro capítulo inolvidable de su historia, demostrando que el legado del ‘Barrilete Cósmico’ sigue más vivo que nunca.

