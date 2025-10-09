Las ventas de licor de EE.UU. sufren desplome por tensiones con Canadá y la UE

Las exportaciones de licor estadounidense sufrieron una caída del 9% en el segundo trimestre de 2025, alcanzando ventas de apenas $593.6 millones de dólares, arrastradas por los boicots impuestos en Canadá y la incertidumbre de las tensiones comerciales generadas por la guerra arancelaria implementada por Donald Trump.

De acuerdo con un reporte del Consejo de Bebidas Destiladas de Estados Unidos (DISCUS, en inglés), el retroceso en el resultado trimestral fue de $57.4 millones de dólares menor que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron $651 millones.

El repudio de Canadá y Reino Unido a las bebidas estadounidenses

En cuanto a la caída de las ventas en Canadá, donde provincias como Ontario y Quebéc, implementaron un boicot a las bebidas estadounidenses en represalia por los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocando una caída en las ventas del 85%, luego de un descenso en ventas de $9.6 millones de dólares de una cifra previa de $63.1 millones de dólares.

La exportación de vino chileno cae en EE.UU. por los aranceles



Según Vinos de Chile, ente que agrupa al sector, los envíos a EE. UU. cayeron 10,47% en volumen y 5,52% en valor durante el primer semestre.

vino chilen

Mientras, el mercado brasileño registró un aumento del 11% en… pic.twitter.com/eT5MAFapjb — DW Español (@dw_espanol) October 4, 2025

En el caso del Reino Unido, las exportaciones se desplomaron un 29% a $26.9 millones de dólares, en Japón la caída fue del 23% a $21.4 millones de dólares, y en los países de la Unión Europea (UE) se redujeron un 12% a $290.3 millones de dólares.

Estos cuatro mercados representan el 70% de las exportaciones de licor estadounidense, por lo que las afectaciones son graves. Los licores más afectados fueron las bebidas dulces o cordiales, con una baja de 15% en las exportaciones, seguido del vodka (14%), el whiskey (13%), el brandy (12%) y el ron (6%), de acuerdo con el informe.

Preocupación entre los productores estadounidenses

Los datos muestran que “las persistentes tensiones comerciales están teniendo un efecto inmediato y adverso en las exportaciones de licor de Estados Unidos”, declaró el presidente y director de DISCUS, Chris Swonger.

Y agregó que: “Hay una creciente preocupación de que nuestros consumidores internacionales cada vez están optando más por licores producidos nacionalmente o importaciones de otros países fuera de EE.UU., lo que señala un alejamiento de nuestras grandes marcas estadounidenses de licor”.

También reconoció que la nueva información es “muy preocupante para los destiladores estadounidenses”, luego de un año récord de exportaciones en 2024.

DISCUS destacó los daños que han sufrido los productores de whiskey, que enfrentan una baja en las ventas nacionales y ‘récords de altos niveles de inventario’, que se ha triplicado desde 2012 hasta los 1,500 millones de galones en 2024.

🇨🇦🇺🇸 | Retiran licores estadounidenses de tiendas en Canadá, en respuesta a los aranceles del 25% de Donald Trump. pic.twitter.com/dzZzQc7ui4 — UHN Plus (@UHN_Plus) March 4, 2025

Por ello, el gremio “urgió al presidente ayudar a facilitar un retorno duradero a un comercio libre de aranceles”.

En su comunicado, el DISCUS agregó: “Con la demanda nacional ralentizándose, es críticamente importante que los destiladores de EE.UU. tengan la certeza de cero aranceles con nuestros mercados clave, incluyendo la UE y Reino Unido”.

Sigue leyendo:

– OMC ajusta pronóstico: comercio de bienes crecerá 2.4% en 2025 pese a los aranceles

– Aranceles de Trump provocarán aumento récord en disfraces y accesorios para Halloween

– Empresas estadounidenses enfrentan la menor contratación desde 2009, ¿qué significa esto?



