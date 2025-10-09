Max Ehrich, ex de Demi Lovato, fue arrestado por violencia doméstica

El actor estadounidense Max Ehrich, conocido por su participación en la serie ‘The Young and the Restless’ y por su breve compromiso con la cantante Demi Lovato, fue arrestado esta semana en el estado de Florida bajo cargos de violencia doméstica, según informó el portal TMZ.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio, el intérprete de 34 años fue detenido la noche del martes por una presunta agresión contra su mamá, de 65 años, en un caso que las autoridades describieron como “violencia doméstica contra un familiar”.

Ehrich fue trasladado a una cárcel local, donde permaneció detenido hasta pagar una fianza de mil dólares, tras lo cual fue liberado al día siguiente. Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre la presunta víctima ni sobre el desarrollo del caso judicial.

El arresto se produce en medio de una serie de publicaciones recientes del actor en redes sociales que habían generado preocupación entre sus seguidores. Horas antes de su detención, Ehrich compartió un mensaje en Instagram que decía: “Tengo el corazón roto”, el cual fue eliminado poco después.

Max Ehrich, nominado al Emmy, alcanzó popularidad interpretando a Fenmore Baldwin en la telenovela ‘The Young and the Restless’ entre 2012 y 2015. Su carrera incluye apariciones en series como ‘Shake It Up’, ‘Ugly Betty’, ‘Under the Dome’ y ‘100 Things to Do Before High School’, además de su participación más reciente en la película ‘Southern Gospel’.

Max Ehrich y Demi Lovato comenzaron a salir en marzo de 2020 y se comprometieron en julio de ese mismo año. Sin embargo, apenas dos meses después, la pareja decidió cancelar sus planes de boda.

