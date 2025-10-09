Mujer gana $100,000 en la lotería gracias a que estuvo enferma

Una semana de reposo terminó cambiándole la vida a una mujer de Missouri. Lo que comenzó como un simple intento por salir de casa después de varios días enferma terminó convirtiéndose en una jornada afortunada: ganó $100,000 dólares en la lotería estatal.

Según informó la Lotería de Missouri, la residente del condado de Cooper decidió salir a tomar aire fresco tras varios días sintiéndose mal.

Sin un plan específico, acompañó a una amiga a una tienda de conveniencia en Boonville, donde ambas compraron refrescos.

En ese momento, la mujer decidió probar suerte con un boleto Triple Cash Crossword de $5 dólares.

Para su sorpresa, el boleto contenía uno de los seis premios mayores disponibles del juego: $100,000 dólares.

“No lo creí, para nada”, contó la ganadora a las autoridades de la lotería en un comunicado emitido el 3 de octubre. “Conduje hasta otra tienda para que lo revisaran”.

La empleada del segundo establecimiento tampoco podía creerlo. “¡Creo que casi se desmaya!”, dijo entre risas la ganadora al recordar la reacción de la dependienta.

El boleto lo compró en una tienda local de Boonville, una pequeña ciudad situada a unos 170 kilómetros al sureste de Kansas City, y que ahora tiene una nueva historia de suerte entre sus habitantes.

La Lotería de Misuri recordó que los juegos tipo scratch-off como el Triple Cash Crossword ofrecen varios niveles de premios y que los boletos ganadores deben validarse en centros autorizados.

La identidad de la afortunada no fue revelada por razones de privacidad.

