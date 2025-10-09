ONU celebra acuerdo para garantizar el alto al fuego en Gaza

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU) dio la bienvenida al anuncio de un acuerdo para garantizar un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza, basado en la propuesta presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En un comunicado, António Guterres destacó los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía para lograr este avance “tan necesario” y urgió a todas las partes a respetar plenamente los términos del acuerdo.

Alto al fuego de forma permanente

Guterres subrayó que todos los rehenes deben ser liberados de manera digna y que el alto el fuego debe consolidarse de forma permanente.

Además, hizo un llamado a garantizar la entrada inmediata y sin obstáculos de suministros humanitarios y materiales comerciales esenciales a Gaza, con el objetivo de poner fin al sufrimiento de la población civil.

El secretario general anunció que la ONU apoyará la implementación total del acuerdo, intensificando la entrega de ayuda humanitaria y promoviendo los esfuerzos de recuperación y reconstrucción en la región.

Avanzar una solución de dos Estados

Asimismo, instó a aprovechar esta oportunidad histórica para avanzar hacia una solución de dos Estados que reconozca la autodeterminación del pueblo palestino y permita que israelíes y palestinos vivan en paz y seguridad.

El avance de la primera fase del acuerdo de paz fue anunciado por Trump en su cuenta oficial de Truth y la Casa Blanca agregó que el mandatario tiene contemplado viajar a la región a final de esta semana.

