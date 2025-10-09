Vladimir Guerrero Jr. es el verdugo histórico de los Yankees

La eliminación de los New York Yankees a manos de los Toronto Blue Jays en la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS) dejó un claro villano en la mente de la afición del Bronx: Vladimir Guerrero Jr.

El inicialista dominicano no solo lideró a su equipo en la victoria 3-1 de la serie, sino que consolidó su reputación como un verdadero ‘asesino de Yankees’, demostrando una vez más que el pitcheo neoyorquino es su víctima predilecta.

La actuación de Guerrero Jr. en estos playoffs ha sido, en esencia, la razón principal por la que los Blue Jays avanzaron. Su combinación de poder y timing eclipsó a las grandes estrellas de los Yankees, asegurando que la postemporada tuviera un final prematuro en el Yankee Stadium.

La pesadilla en cifras: el dominio de Vladdy en la ALDS 2025

En los cuatro juegos de la Serie Divisional, la ofensiva de Vladimir Guerrero Jr. fue sencillamente imparable. Sus números hablan por sí solos de una actuación que rozó la perfección y que mantuvo a su equipo siempre en ventaja:

Rendimiento en ALDS 2025 (4 Juegos)

Promedio de bateo (AVG)

.529 (9 hits en 17 turnos al bate)

Jonrones (HR)

3

Carreras producidas (RBI)

9

OPS (Estadística de Poder)

1.609

Una historia de dominio: el gran rendimiento contra New York

La brillante actuación en esta Serie Divisional no es una casualidad ni un pico de forma; es la continuación de un patrón bien establecido en la carrera de Vladimir Guerrero Jr.: es históricamente devastador cuando se enfrenta a los Yankees.

Desde su debut, el dominicano ha convertido al equipo del Bronx en su blanco favorito. A lo largo de su carrera en la temporada regular, sus estadísticas contra los Yankees lo confirman como un “Matador de Mulos”.

Promedio de bateo de por vida vs. Yankees: .302

Hits de por vida vs. Yankees: 117

Jonrones de por vida vs. Yankees: 22

Carreras producidas de por vida vs. Yankees: 74

Con más de 100 juegos disputados en su carrera contra el equipo neoyorquino, mantener un promedio superior a .300 y una alta producción de cuadrangulares subraya que Guerrero Jr. tiene la clave para descifrar el pitcheo y el ambiente que rodea a la franquicia rival.

La ALDS 2025 simplemente reafirmó lo que los números han dictado por años: si los Blue Jays van a ganar una serie importante contra los Yankees, el camino pasa inevitablemente por el bate y la determinación de Vladimir Guerrero Jr.

