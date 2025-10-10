Amistoso FIFA: USMNT vs. Ecuador | horario, dónde ver en EE. UU. y posibles alineaciones

El Team USA se enfrenta este viernes 10 de octubre a la selección de Ecuador en un encuentro amistoso de alto nivel que sirve de preparación crucial para ambas naciones.

Este partido es una de las últimas pruebas antes de la Copa del Mundo y ofrece al entrenador la oportunidad de afinar detalles tácticos y probar nuevas variantes antes de los compromisos oficiales.

Si estás en Estados Unidos y quieres seguir toda la acción, aquí tienes todos los detalles para no perderte el encuentro.

Detalle Información Partido Estados Unidos vs. Ecuador (Amistoso Internacional) Fecha Viernes, 10 de octubre de 2025 Horario 8:30 PM ET (Hora del Este de EE. UU.) Transmisión TV (EE. UU.) TUDN, UniMás, TNT, truTV, HBO Max y Peacock Streaming (EE. UU.) FuboTV, TUDN App

Para la Selección de Estados Unidos este partido es vital para evaluar el progreso de los jóvenes talentos y solidificar el esquema de juego.

Enfrentar a una selección sudamericana fuerte y física como Ecuador es la prueba perfecta para medir la intensidad necesaria en futuras competencias.

Por su parte, Ecuador busca mantener el ritmo competitivo y afianzar su plantilla base con miras a la próxima fase de las eliminatorias o torneos continentales.

Posibles alineaciones iniciales

Ambos equipos buscarán poner a prueba a sus mejores jugadores disponibles y dar minutos a aquellos que están en contención por un puesto titular.



Estados Unidos (Posible 4-3-3)



Portero: Matt Turner

Defensas: Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson

Mediocampistas: Weston McKennie, Yunus Musah, Gio Reyna

Delanteros: Timothy Weah, Folarin Balogun, Christian Pulisic (C)



Ecuador (Posible 4-2-3-1)



Portero: Alexander Domínguez

Defensas: Ángelo Preciado, Félix Torres, William Pacho, Pervis Estupiñán

Mediocampistas: Carlos Gruezo, Moisés Caicedo

Mediapunta/Extremos: Ángel Mena, Jeremy Sarmiento, Gonzalo Plata

Delantero: Enner Valencia (C)

