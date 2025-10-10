Ana Brenda Contreras emocionada por su nueva etapa en ¿Quién es la máscara?
Ana Brenda Contreras regresa a la TV con entusiasmo desbordante en esta temporada de ¿Quién es la máscara?, y refleja la alegría de reencuentros y amistades
Ana Brenda Contreras, luego de varios meses de haber dado a luz, se siente muy contenta porque nuevamente vuelve a asumir el mismo proyecto que dejó, ya que estuvo trabajando ahí cuando se enteró que estaba en estado de gestación. Sin embargo, aprovechó para destacar que siente que es un momento maravilloso de su vida y que en ocasiones hasta les llaman la atención, dado que disfrutan demasiado lo que hacen.
“Estoy feliz, me siento como una niñita en un parque de diversiones. Tener un proyecto en el que haces lo que amas, pero aparte te diviertes -porque de verdad me estoy muriendo de la risa, de repente nos regaña un poquito nuestro señor productor porque estamos echando mucha diversión- es de verdad un regalo”, reveló durante un encuentro con la prensa para presentar la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?
Contreras destacó que afortunadamente varios de ellos ya los conocía; incluso para ella, algunos son sus amigos, y uno de los ejemplos que puso fue el de la cantante Anahí, quien también formará parte de los integrantes del panel de investigadores de esta temporada. Pese a que ya se conocían, hasta entonces lograron coincidir en el mismo proyecto.
“A muchos de ellos ya tenía la fortuna de conocerlos y llamarlos amigos. Con Anahí ya nos conocíamos de la carrera y todo, pero no habíamos coincidido; teníamos los mismos círculos de amigos y todo, pero a esta edad, ya siendo mamás, y a esta edad más madura, es algo divino. La estoy pasando increíble. Espero que eso se note y se transmita en la pantalla, que estoy segura de que sí”, añadió durante su intervención.
Ana Brenda aprovechó para destacar la temporada anterior, cuando ella estuvo disfrazada, y además siente que su participación tuvo mucha receptividad por parte de la audiencia del canal de televisión. Sobre este nuevo papel que asumirá en el programa, considera que está en la capacidad de poder ver cosas que quizás el resto no vería.
“Me toca estar de este lado cuando la temporada pasada estuve en personaje y creo que empatizo con todos. Cuando los veo, si creo que puedo encontrar cosas que a lo mejor, no sé, se les escapan a mis compañeros. Espero descubrir a algunos; espero que eso ayude”, dijo.
