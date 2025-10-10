Anahí comparte su visión sobre ser madre y artista en la actualidad

Anahí tiene 42 años y esta vez habló sobre cómo maneja la fama con sus dos pequeños niños y comenzó explicando que ella diariamente trabaja en dar lo mejor para seguir adelante, para que ambos se sientan agradecidos con la madre que les tocó.

“Trato de ser lo mejor que puedo con lo que tengo y con lo que soy para ellos. Yo espero que algún día estén orgullosos de mí, sobre todo de la persona que soy; al final, eso es lo único que cuenta y que importa en esta vida: quién eres acá”, dijo en Televisa Espectáculos.

La cantante y actriz mencionó que en este punto de su vida cree que ya sus hijos están comprendiendo la carrera de su mamá y, por ello, puso un claro ejemplo que sin duda fue bastante significativo en su vida: cuando en el año 2023 la agrupación RBD decidió hacer una gira por diversos países.

“Mis hijos, creo que poco a poco empiezan a entenderlo; cuando tuvimos el tour con RBD, tenían 6 y 3 años el chiquito, entonces era como: ‘¿Qué pasa?’. Siento que ahorita, sobre todo Manu, que es el mayor, tiene 8, ya empieza a entender más que su mamá trabaja siendo artista”, añadió durante la entrevista.

El inicio de Anahí en el mundo del entretenimiento se registró cuando ella era tan solo una niña y, luego de haber transcurrido cuatro décadas, ella aprovechó para agradecer públicamente todo lo que ha vivido a lo largo de este tiempo: “Empecé a los dos años; justo este año estoy cumpliendo 40 años de estar en esta industria, 42 años de edad, pero muy padre, ha sido una experiencia increíble, toda una vida de aprendizaje, de experiencias, de retos”.

La mexicana explicó que está a gusto donde está en este momento, además de que se siente muy querida por sus fanáticos por todo lo que ha logrado en esta amplia carrera artística: “Hoy me siento en un lugar muy bonito en el cual, como que mi corazón se siente apapachado, querido; lo que construyes y vas construyendo a lo largo de una vida lo puedes ver en los ojos y en el corazón de las personas que te ven y te hablan bonito”, expresó.

Sigue leyendo:

· Maite Perroni dice lo que ocurrió tras cubrir el rostro de Anahí en una publicación

· Mane de la Parra defendió a Maite Perroni tras cubrir el rostro de Anahí en una revista

· Anahí regresa a ‘¿Quién es la Máscara?’ tras escándalo de presunto fraude