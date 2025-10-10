Cara Delevingne puso en venta un penthouse en Nueva York

La actriz Cara Delevingne acaba de poner en venta el penthouse en Gramercy Park East, Nueva York, que le pertenece desde hace tres años. La propiedad está actualmente disponible en el mercado por $11 millones de dólares.

Delevingne no es la única famosa relacionada con esta residencia, pues ella se la compró en 2022 al comediante y presentador de televisión Jimmy Fallon. No espera recibir una gran ganancia, pues originalmente ella pagó $10.8 millones de dólares.

En el listado, disponible en la página de Coldwell Banker, se describe el lujoso penthouse como “una obra maestra única, destacada en ‘Architectural Digest’. Ubicada en las tres últimas plantas del histórico 34 Gramercy Park East, esta residencia a medida combina con maestría la elegancia atemporal del Viejo Nueva York con un exquisito diseño contemporáneo y una artesanía a medida”.

El apartamento tiene una extensión de casi 5,000 pies cuadrados distribuidos en tres plantas con seis dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior se dice que “combina a la perfección la calidez vintage con el diseño moderno”. Los grandes ventanales ofrecen privilegiada vistas de la ciudad, además de una luz natural ideal durante el día.

Delevingne decide poner en venta este penthouse poco tiempo después de que también decidiera deshacerse de la mansión en Studio City, California, que quedó destruida tras un incendio.

El incendio en la propiedad ocurrió en marzo del año pasado, la artista no estaba en la propiedad, pero sí lo estaban sus gatos, y aunque ellos se salvaron, gran parte de la residencia quedó destruida. Aunque se pensó que invertiría dinero en su reconstrucción, no fue así.

