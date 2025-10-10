Eric Adams reacciona al revelador libro de su exnovia que trabajó en la alcaldía de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, rompió su silencio el jueves tras la publicación del libro autobiográfico Political Humanity, escrito por su exnovia Jasmine Ray, quien trabajó en su administración hasta hace pocos días.

En su cuenta de X, Adams no negó que mantuvieron una relación amorosa, mantuvo una reacción conciliadora e incluso expresó su deseo de que muchas personas lean el texto, que incluye revelaciones sobre un romance entre ambos que se había mantenido en secreto.

“Jas siempre ha liderado con integridad. Escribir este libro no fue fácil, pero quería que la gente comprendiera su trabajo, su misión y el lado humano que se esconde tras los titulares. La respeto por eso y disfruté leyéndolo. Espero que todos lo lean”.

De acuerdo con el New York Post, ella conoció a Adams en 2014 durante un juego de los Brooklyn Nets, cuando él era presidente del distrito de Brooklyn. La relación se desarrolló un año más tarde tras un evento en el Bronx.

La mujer relata que, después de esa actividad, el político la invitó a su oficina, donde su vínculo se volvió íntimo. “Se alejó como un hombre que se adentra en algo de lo que no puede salir. Y entonces dijo: ‘¡A la m**rda!’”, escribió en su libro.

La relación, que se extendió por dos años, terminó cuando Eric Adams le pidió “espacio” para enfocarse en su carrera política.

“Sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo”, confesó.

Eric Adams reapareció tras ganas las primarias demócratas en 2021

Según el mismo medio, cinco años después, cuando Adams ganó las primarias demócratas en 2021, él volvió a escribirle: “Voy a ser alcalde de la ciudad de Nueva York y no quiero hacerlo sin ti”.

Jasmine Ray, también reseñó The New York Times, se movilizó desde Pensilvania hasta Staten Island para su reencuentro con Adams. Pasearon por la playa, hablaron de su futuro político y retomaron el contacto personal.

Un año después, a ella la nombraron directora de la Oficina del Alcalde de Deportes, Bienestar y Recreación, un puesto recién creado en ese entonces, poco antes de la llegada de Adams a la alcaldía. Allí, ganaba $160,000 dólares al año, de acuerdo con los medios.

El texto de Ray, que será publicado oficialmente este domingo, relata vivencias personales con observaciones sobre la política neoyorquina y la figura del alcalde.

El New York Post indica que ella describe episodios íntimos, momentos de vulnerabilidad y creencias compartidas —como el interés de Adams por la meditación, los cristales y las prácticas místicas—, además de hechos que muestran una conexión más emocional que profesional.

En el texto, además, critica que algunos de los colaboradores de Adams “no estuvieron a la altura” y afirma que el alcalde ha sido atacado públicamente por ser un hombre afrodescendiente que “ejerce el poder con autenticidad”.

Jasmine Ray asegura que no retomaron su relación amorosa

Asegura que, aunque mantuvieron una amistad cercana tras su nombramiento, no retomaron su relación amorosa. Esa proximidad con el alcalde la llevó a que los fiscales federales la interrogaran en el contexto de las investigaciones por la presunta corrupción que involucran al entorno de Adams.

En una de las secciones, agrega New York Times, Ray recuerda una advertencia que el alcalde le hizo cuando la investigación federal comenzó a intensificarse: “Estás en una lista corta de personas que tienen contacto frecuente conmigo”, le habría dicho él.

Jasmine Ray dejó su cargo poco antes de que el alcalde anunciara su retiro de la carrera por la reelección. En declaraciones al New York Post, dijo que lamentaba esa decisión: “Cometió un error al renunciar. Espero que la ciudad lo perdone, y que él también perdone a la ciudad”.

Eric Adams y Jasmine Ray, “intimidad, sacrificio y traición”

Según la descripción oficial publicada en Amazon, Political Humanity promete ir más allá de una historia personal para convertirse en una reflexión sobre las tensiones entre la vida privada y la exposición pública.

Jasmine Ray describe su historia con Adams como “una relación marcada por la intimidad, el sacrificio y la traición”, y la usa como punto de partida para explorar temas más profundos: el racismo, las divisiones sociales y la fragilidad del liderazgo contemporáneo.

“Desde las sombras del Ayuntamiento hasta las reuniones a puerta cerrada, Jasmine Ray revela su papel no revelado en la vida del alcalde de Nueva York, Eric Adams”, señala la sinopsis del libro en Amazon.

“Esta historia es más grande que dos personas. En una nación en una encrucijada, Political Humanity es tanto una advertencia como una súplica. Nos recuerda que el perdón y la gracia no son solo virtudes privadas, sino necesidades públicas”.

