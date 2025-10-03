Ex novia joven del alcalde de Nueva York que fue empleada municipal anuncia libro escandaloso

Un nuevo escándalo amenaza al alcalde de Nueva York, Eric Adams (65), quien la semana pasada anunció que no buscaría la reelección tras completar un año de acusaciones federales, denuncias y renuncias en su entorno.

Ahora Jasmine Ray (42), una ex novia suya que acaba de renunciar como empleada municipal, presentará un libro revelando secretos de su vida cuando él era presidente del condado Brooklyn (2014-2021), antes de postularse a la alcaldía de Nueva York.

“Ella amaba a Eric Adams. Lo mantuvo en secreto. Ahora habla”, tituló esta semana su reseña The New York Times. Para comienzos de 2016 la joven y el veterano político ex NYPD habían compartido una relación de dos años, según ella. “Estaba rompiendo conmigo y sentí que se me iba el alma”, relató Ray sobre un episodio ese año en un libro revelador que saldrá a la venta este domingo, del cual New York Post obtuvo una copia previa.

Pero cinco años después de romper, en 2021 Adams volvió a la vida de Ray por mensaje de texto: “Acabo de ganar las primarias. Voy a ser alcalde de la ciudad de Nueva York y no quiero hacerlo sin ti”. A la larga ella posteriormente consiguió un trabajo de $160,000 dólares anuales en su gobierno.

Públicamente, Adams nunca ha revelado públicamente su romance previo con Ray. En tanto, mantiene una relación con su novia de muchos años, Tracey Collins, quien en noviembre de 2024 renunció como funcionaria del Departamento de Educación (DOE) de la ciudad, en medio de acusaciones de que nunca trabajaba.

Ahora, el romance hasta entonces secreto que Ray afirma haber tenido con Adams es el tema de sus nuevas memorias autopublicadas, “Political Humanity”. Allí Ray no sólo detalla su relación de una década -que se desarrolló mucho antes de que él se convirtiera en alcalde y la nombrara la primera directora de la Oficina de Deportes, Bienestar y Recreación de la alcaldía de la ciudad, sino también una serie de otras revelaciones sobre la vida privada de Adams, quien nunca se ha casado.

Según el libro, Adams y Ray compartieron una estrecha amistad tras conocerse en un partido de los Brooklyn Nets en 2014. Ella dijo que la relación se volvió íntima un año después, tras un evento en El Bronx, tras el cual él la llevó a su oficina.

Adams, quien más tarde se enfrentaría a una acusación histórica por sus turbios vínculos con Turquía, compartió una comida con Ray en un restaurante de ese país en Brooklyn. “Recuerdo un momento en particular en un restaurante turco en Sheepshead Bay”, escribió, “cuando me dijo que yo figuraba como su contacto de emergencia”.

El 26 de septiembre de 2024 Adams se convirtió en el primer alcalde en ejercicio en la historia de NYC en ser acusado en una investigación federal. Aunque el caso penal contra Adams ya concluyó en abril por un supuesto perdón otorgado por el mandatario Donald Trump, el alcalde y su entorno siguen bajo la sombra de escándalos de renuncias y acusaciones.

Mientras los federales ampliaban su investigación, Adams habría llamado a Ray aparte para avisarle que ella estaba en su “radar”: “Estás en una lista corta de personas que tienen contacto frecuente conmigo”, le dijo, según el libro.

Ray comenzó a promocionar sus próximas memorias en redes sociales con un dramático video generado por IA esta semana, después de que Adams, hundido en las encuestas, anunciara que abandonaba su candidatura a la reelección independiente tras no ir a las primarias del Partido Demócrata.

“Usó una sola palabra: determinación. Eso fue lo que dijo… Se sintió resuelto”, declaró Ray a New York Post ayer sobre su conversación con Adams después de que suspendiera su campaña.

Ray renunció a su cargo municipal la semana pasada, días antes de que Adams revelara que se retiraba de la carrera por la alcaldía el domingo 28 de septiembre. Ella cree que Adams no debió haberlo hecho. Su bisabuelo, el pastor bautista de Brooklyn Dr. Sandy F. Ray, fue un líder de los derechos civiles cercano a Martin Luther King Jr., y ella afirma que Adams fue “denostado públicamente” por ser negro sin complejos.

Afirmó que todavía habla con el alcalde a diario. Pero, aunque una productora ya la contactó para una posible película, comentó que el alcalde tenía sentimientos encontrados sobre sus memorias. “Es como un altibajo, como una montaña rusa… Creo que le gusta el libro, pero también piensa que esto está causando mucho caos”.

Ni el alcalde ni el Ayuntamiento han comentado sobre el libro de Ray. En 2023 Adams también fue demandado por Lorna Beach-Mahura por un supuesto abuso sexual cometido hacía 31 años, cuando él era oficial de NYPD.

En julio pasado, al comentar la demanda presentada en su contra por cuatro jefes retirados del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el alcalde Adams atacó a la abogada que los representa, Sarena Townsend, diciendo que es “una ex empleada del Departamento de Correccionales que básicamente me ha estado acosando”.