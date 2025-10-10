Jude Bellingham: “Los atletas también necesitamos hablar de nuestras emociones”

El mediocampista del Real Madrid Jude Bellingham lanzó un llamado de atención sobre el impacto que tienen las redes sociales en la salud mental de los deportistas de élite, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.

“Sé que ha habido momentos en los que me he sentido vulnerable, he dudado de mí mismo y he necesitado a alguien con quien hablar, pero, en cambio, he intentado mantener esa imagen de atleta macho de ‘no necesito a nadie’. La verdad es que sí lo necesito, como todo el mundo. Y te sentirás mucho mejor si hablas de tus sentimientos y emociones”, expresó el jugador en una entrevista con la organización Laureus, de la que es embajador.

Bellingham lamentó el nivel de odio que muchos deportistas reciben en las plataformas digitales, sobre todo por su pertenencia a determinados equipos o por sus actuaciones en el campo. “Ese odio puede ser realmente duro para los atletas, y puedo empatizar realmente con aquellos que luchan con su salud mental. Todo el mundo tiene derecho a su opinión sobre el deporte, pero debería haber límites para las cosas horribles que se pueden decir”, comentó.

El inglés reconoció que hoy los comentarios negativos ya no le afectan tanto, aunque prefiere no leerlos, y agradeció el sistema de apoyo que tiene en el Real Madrid, tanto de entrenadores como de compañeros de equipo.

De cara al futuro, Bellingham insistió en que el entrenamiento mental debe formar parte del desarrollo deportivo: “Nunca he estado en un profundo agujero mental, pero he estado alrededor de personas que sí, y es triste de ver. Prefiero ser el tipo de compañero de equipo al que alguien puede acudir para hablar sobre sus problemas de salud mental”.

