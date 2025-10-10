Nets y Suns abrieron los NBA China Games 2025 en Macao tras seis años de ausencia

La NBA regresó oficialmente a territorio chino este viernes con los NBA China Games 2025 en Macao, marcando el final de un distanciamiento de seis años tras la polémica que estalló en 2019 por un tuit de apoyo a las protestas prodemocráticas en Hong Kong.

Los Brooklyn Nets y los Phoenix Suns son los protagonistas de esta nueva etapa con dos juegos de pretemporada que se disputarán el 10 y 12 de octubre en el Venetian Arena, un moderno recinto con capacidad para 14,000 espectadores.

El primer enfrentamiento respondió a la expectativa: los Suns remontaron una desventaja de 18 puntos para imponerse 132-127 en tiempo extra.

Brooklyn llegó a dominar buena parte del juego, cerrando la primera mitad con ventaja y controlando la ofensiva temprana. Pero en el tercer cuarto Phoenix ajustó defensivamente, recortó la brecha y forzó el tiempo extra. Jordan Goodwin lideró la remontada con 19 puntos, incluido el triple decisivo sobre el final del suplementario.

El segundo encuentro entre ambos equipos en Macao se disputará el domingo, en lo que promete ser una continuación del reencuentro entre la liga y el público chino.

Origen del distanciamiento

El conflicto que alejó a la NBA del mercado chino se remonta a las declaraciones de Daryl Morey, entonces gerente general de los Houston Rockets, quien expresó su respaldo a las manifestaciones de Hong Kong, lo que provocó la suspensión inmediata de las transmisiones en la cadena estatal CCTV.

El comisionado Adam Silver reconoció que la crisis dejó pérdidas de cientos de millones de dólares en derechos televisivos y patrocinios. China sigue siendo un mercado clave para la liga, generando cerca del 10% de los $11.300 millones facturados en la temporada 2023-2024, según Forbes.

Antes de la ruptura, la NBA ingresaba alrededor de $1,000 millones de dólares anuales solo en patrocinios, derechos de TV y venta de mercancía en Asia.

