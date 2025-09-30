LeBron James ante su temporada 23 de la NBA: “Mi edad es como el vino”

El jugador estrella de Los Angeles Lakers y máximo anotador histórico de la NBA, LeBron James, aseguró que se siente bastante bien de salud y especialmente enfocado para encarar su temporada 23 dentro del mejor baloncesto del mundo a pesar de tener ya 40 años y ser uno de los más longevos en el circuito.

Estas declaraciones las realizó el alero durante el día de los medios del conjunto angelino, donde aseguró que a pesar de su edad sigue teniendo uno de los más altos niveles competitivos y que constantemente trabaja para poder rendir al máximo nivel.

“Para mí se trata de ser el mejor jugador que puedo ser cada día. Sé que el final es pronto, no doy nada por sentado. Poder seguir haciendo jugadas, ser respetado en pista, es algo que me da mucha satisfacción”, dijo.

LeBron James también aseguró que tener 40 años es solo un número y eso no representa ningún impedimento para poder seguir estando en la élite de un deporte; asimismo sostuvo que espera poder seguir inspirando a las nuevas generaciones para poder ingresar a la NBA con el mayor enfoque posible para dejar un nuevo legado en el deporte.

LeBron James y Luka Doncic. (AP Photo/Jae C. Hong)

“Me encanta jugar, para mí la edad es solo un número, pero es verdad que en la historia de este deporte no ha habido muchos chicos de mi edad capaces de jugar a ese nivel”, detalló.

“Quiero inspirar a todos los que pueda. Tienes la edad que sientes. Veo mi edad como el vino que tomo: cuanto más viejo es, mejor sabe. No sé, tal vez es porque duermo bien”, agregó LeBron en sus declaraciones a los medios.

Para finalizar, el jugador del conjunto dorado y púrpura afirmó que lo que más lo motiva para seguir activo dentro de los tabloncillos es el amor que siente por el baloncesto y eso es algo que no desea perder nunca.

“No sé, estoy ilusionado por la oportunidad de jugar a este deporte otro año. Estoy súper comprometido porque no sé cuándo terminará, pero es más pronto que tarde. Lo que me motiva es que el amor por el baloncesto sigue siendo mucho, y el amor por el proceso es incluso más”, concluyó.

Durante la temporada pasada James se consagró nuevamente como una de las figuras más importantes dentro de los Lakers al dejar un promedio de 24.4 puntos, 7.8 rebotes, 8.2 asistencias y 1.0 robos por encuentro.

Sigue leyendo:

–Arrestan al padre de la estrella de la NBA Jaylen Brown por supuesto apuñalamiento a entrenador juvenil

–Teófimo López lanza dardo contra Stevenson: “Está sobrevalorado”

–Xabi Alonso se olvida del Atlético de Madrid y ya piensa en la Champions