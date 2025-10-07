Joven encuentra un anillo de compromiso en su postre: el restaurante confundió las mesas (Video)

Lo que debía ser una cena tranquila se transformó en un momento viral cuando una joven española, identificada como Laura Zurrón, encontró un anillo de compromiso dentro del volcán de chocolate que pidió de postre.

El episodio, ocurrido en un restaurante de España, fue grabado y compartido en TikTok, donde rápidamente generó millones de visualizaciones. Actualmente supera los 3.8 millones de producciones.

Laura se encontraba acompañada de su pareja y registró el instante exacto en que, al abrir su postre con una cuchara, descubrió una joya envuelta en salsa de chocolate.

Sorprendida, miró a su acompañante y le preguntó entre risas si tenía algo que ver con el hallazgo. La respuesta fue inmediata: él no sabía nada.

Un grave error del restaurante

“Se debe haber confundido el camarero y nos ha puesto el postre de otra persona que iba a proponer matrimonio”, comentó la joven mientras intentaba procesar lo ocurrido.

Cabe aclarar que en el video, la joven no informa sobre algún ambiente de confusión entre los meseros y tampoco evidenció si había nerviosismo o reclamo en otra de las mesas. El anillo estaba perdido y solo les quedaba revisar cada volcán de chocolate que hubieran servido en la última hora, algo poco probable.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los internautas de TikTok fue lo que vino después. Según se aprecia en el material, el acompañante de Laura le precisó cuánto podía costar el anillo, mencionando la cifra de €10,000 euros. Incluso, le sugirió: “Yo lo vendería”.

Tras el incidente, los usuarios de la red social se continuaban preguntando si devolvió el anillo o se lo quedó.

