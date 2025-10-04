Adolescente mató a una mujer en hogar en NJ: acusación

Un adolescente fue arrestado después de que una mujer fuese apuñalada hasta la muerte dentro de una casa en el sur de Nueva Jersey la madrugada de ayer, según la Fiscalía del condado Cumberland.

Oficiales del Departamento de Policía de Vineland acudieron a una casa en Union Road alrededor de las 4 a.m. del viernes. Al llegar encontraron a Christina Asselta, de 38 años, con varias heridas de arma blanca.

Los servicios de emergencia intentaron salvarle la vida, pero Asselta falleció en el lugar, reportó NBC News. Una investigación entre la policía y la Fiscalía de Cumberland identificó a un adolescente de 17 años como sospechoso y fue detenido en la residencia.

Según los investigadores, el adolescente y Asselta se conocían, pero no se ha precisado el vínculo entre ambos ni el motivo del crimen. El adolescente sospechoso ha sido acusado de homicidio y otros cargos relacionados. Su nombre no ha sido revelado por ser menor de edad. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El jueves un joven de 27 años fue detenido tras presuntamente apuñalar mortalmente a su suegra y herir a su cuñado y a sí mismo y luego provocar un incendio en un hogar en Queens (NYC). El miércoles un gran jurado presentó una acusación formal contra Lorenz Kraus, el hombre que confesó ante las cámaras de TV haber asesinado a sus padres en su hogar en Albany, capital de Nueva York.

La semana pasada Kristie Miro se declaró culpable de matar con un martillo a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC). Además Roscoe Danielson fue declarado culpable de doble homicidio, ocultación de un cadáver y otros cargos por matar a su madre y hermano en la vivienda que compartían en East Elmhurst, Queens (NYC).

Previamente un niño de 12 años fue acusado como sospechoso de haber apuñalado dos veces a su madre con un cuchillo de cocina en su hogar en Long Island (NY). También en septiembre mes Carl Muraco, joven de 25 años, fue detenido como sospechoso de la muerte de su padre, quien fue acuchillado en su hogar en Queens (NYC).

En julio Lamont “Tip Dog” Thornton, leyenda del baloncesto en Harlem, fue apuñalado dentro de su apartamento de vivienda pública (NYCHA); murió tras pasar dos semanas en el hospital y su hijo fue acusado. Igualmente ese mes José Lequerica fue acusado como sospechoso de causar la muerte de su esposa Asli Ak en su hogar en Queens (NYC). Previamente, en ese mismo condado, Ernesto Cruz fue acusado del doble homicidio de su esposa e hija bebé, y lo hospitalizaron por acuchillarse a sí mismo.

En junio un cadáver hallado en la piscina de una casa en Long Island (NY) fue identificado como Matthew Zoll, joven de 23 años que estaba desaparecido desde noviembre, cuando su padre fue víctima de un homicidio. En abril un quinceañero mató a su abuela y dejó gravemente herida a su madre al acuchillarlas en una discusión doméstica en Long Island (NY). En marzo un hombre fue acusado de balear fatalmente a su padre John “Jack” Miller, un ex detective y bombero voluntario, durante una discusión en su casa en Long Island (NY). Y una joven hispana alegó “defensa propia” luego de matar a cuchilladas a su padre afuera de su hogar en Brooklyn.

Poco antes de la navidad de 2024 un adolescente de 15 años resultó herido y escapó por la ventana en un ataque en el que su madre murió apuñalada supuestamente a manos de su padre en Brooklyn (NYC). En agosto de 2023 el dominicano Julio Aponte (65) fue condenado en la Corte Suprema de Manhattan luego de declararse culpable de matar a su esposa a golpes en una parada de autobús. En el momento del brutal homicidio él era un oficial de tránsito de la policía de Nueva York (NYPD).

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda