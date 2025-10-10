Rechazo a acusación contra Fiscal de NY por fraude bancario: Culpan a Trump por presunta venganza

Rechazo y condena total a las acusaciones federales que se levantaron contra la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, por los presuntos delitos de fraude bancario y falso testimonio fue la respuesta de la funcionaria neoyorquina y líderes políticos y organizaciones, quienes califican la medida del Departamento de Justicia como un acto de venganza promovido por la administración Trump.

La Fiscal Estatal, quien ha sido una de las críticas más duras del actual Presidente y quien ha promovido varias investigaciones en su contra, reaccionó a la decisión de un gran jurado de Virginia de presentar formalmente acusaciones en un tribunal. De ser hallada culpable, la Fiscal James podría enfrentar hasta 30 años de cárcel por cada cargo, $1 millón de dólares de multa y pérdida de propiedades.

“Esto no es más que una continuación de la instrumentalización desesperada del sistema judicial por parte del presidente. Está obligando a las agencias federales de seguridad a cumplir sus órdenes, todo porque yo hice mi trabajo como Fiscal General del Estado de Nueva York”, manifestó James.

“Estas acusaciones carecen de fundamento, y las propias declaraciones públicas del presidente dejan claro que su único objetivo es la retribución política a cualquier precio”, dijo. “Las acciones del presidente constituyen una grave violación de nuestro orden constitucional y han suscitado duras críticas de miembros de ambos partidos”.

La antigua defensora del Pueblo insistió en que Trump está usando el sistema judicial para tomar revancha contra detractores y quienes como ella han intentado llevarlo ante organismos de justicia por presuntos delitos, lo que pone en riesgo la imparcialidad de las instituciones.

Antítesis de los principios

“Su decisión de despedir a un fiscal federal que se negó a presentar cargos en mi contra, y reemplazarlo por alguien ciegamente leal no a la ley, sino al presidente, es la antítesis de los principios fundamentales de nuestro país”, agregó, al tiempo que instó a los líderes de ambos partidos a que se pronuncien contra lo que calificó como “flagrante perversión de nuestro sistema de justicia”.

“Respaldo firmemente el litigio de mi oficina contra la Organización Trump. Llevamos a cabo una investigación de dos años basada en hechos y pruebas, no en la política. Los jueces han confirmado la decisión del tribunal de primera instancia de que Donald Trump, su empresa y sus dos hijos son responsables de fraude”, recalcó. “Soy una mujer de fe orgullosa y sé que la fe y el miedo no pueden estar en el mismo espacio. Por eso, hoy no tengo miedo; soy intrépida, y como me enseña mi fe, ningún arma forjada contra mí prosperará. Lucharemos contra estas acusaciones infundadas con firmeza, y mi oficina seguirá protegiendo ferozmente a los neoyorquinos y sus derechos”.

Voces de rechazo

La Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) se sumaron a las voces de rechazo y afirmaron que se trata de un ejemplo más de medidas tomadas por el Presidente para atacar a quienes ve como sus enemigos políticos.

“La acusación formal contra la fiscal general Letitia James es la última de una larga lista de descarados abusos de poder por parte del presidente Trump. Ha seguido utilizando el sistema judicial de nuestra nación como arma para resolver venganzas personales, atacar a sus oponentes políticos y silenciar a sus críticos”, dijeron la directora ejecutiva de la NYCLU, Donna Lieberman, y a la directora política y de defensa de la ACLU, Deirdre Schifeling.

“La abierta interferencia del presidente Trump en la investigación del Departamento de Justicia —exigiendo cargos, expulsando al fiscal e instalando a uno leal— es una flagrante violación de la larga tradición de nuestro país de un sistema judicial independiente”, agregaron las defensoras, agregando que seguirán fortaleciendo un movimiento para hacer valer la democracia y las libertades civiles . “La acusación formal contra Letitia James deja más claro que nunca que el presidente Trump ha priorizado las represalias sobre el estado de derecho”.

El Presidente de la Asamblea de Nueva York, Carl Heastie, declaró que el caso contra la Fiscal James es otra prueba de que la administración Trump quiere “pervertir” el sistema judicial continúa y pidió que se le ponga freno al mandatario.

“Cuando los fiscales de carrera se negaron a presentar cargos contra la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, el presidente Trump recurrió a su leal asistente, el fiscal federal, para que llevara a cabo su misión de seguir instrumentalizando nuestro sistema judicial. Sus comentarios y acciones en este asunto están muy por debajo de la dignidad de la Oficina del Presidente de los Estados Unidos y no son más que una represalia política por su propia condena por fraude”, dijo el político neoyorquino. “Este es un día verdaderamente triste en la historia de nuestro país. La continua instrumentalización del Departamento de Justicia es una amenaza directa para nuestra democracia. Insto a todos, independientemente de su afiliación política, a defender las leyes y normas de nuestro país y a exigir el fin de este proceso penal barato y vengativo”.

Donald Trump un “descarado”

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams instó a líderes federales, estatales y municipales para que denuncien los abusos de Trump y frenen lo que califica de “autoritarismo”.

“Esto debería alarmar e indignar a todos los neoyorquinos, a todos los estadounidenses. Donald Trump ha sido descarado en sus objetivos: usar al gobierno federal como arma contra las personas lo suficientemente valientes como para enfrentarse a él”, dijo Williams.

“Ahora, ha inventado una excusa para perseguir a la mujer negra de mayor rango en el Estado donde fue condenado por 34 delitos graves y fraude civil. La Fiscal General está dedicada a las personas a las que sirve y a la búsqueda de justicia, dos cosas que la enfrentan con Donald Trump, el autoritario delincuente convicto en la Casa Blanca”, advirtió el Defensor del Pueblo. “Si se descubriera este abuso contra cualquier otro presidente, sería destituido y sometido a juicio político”.

A pesar del rechazo que las acusaciones contra la Fiscal James han generado en Nueva York, en diferentes partes del país y principalmente entre sectores republicanos y voceros del Gobierno Trump, celebran las acusaciones.