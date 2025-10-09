Acusan por fraude bancario a la fiscal general de NY y opositora a Trump, Letitia James

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue acusada este jueves por un gran jurado federal en Virginia de un presunto cargo de fraude bancario, según confirmaron a NBC News tres fuentes cercanas al caso.

La acusación llega tras semanas de presión pública del presidente Donald Trump, quien había solicitado a sus designados en el Departamento de Justicia que tomaran medidas legales contra la fiscal demócrata.

James fue una de las principales impulsoras de la demanda civil por fraude contra Trump cuando todavía no había sido electo para su segundo mandato y que culminó con una sentencia desfavorable para el ahora mandatario.

La decisión del jurado se produjo después de que la fiscal general Pam Bondi nombrara el pasado agosto a un fiscal especial para investigar las denuncias de fraude hipotecario vinculadas a James.

Aunque el texto completo de la acusación no ha sido revelado, las fuentes citadas por NBC apuntan a que el cargo contra la fiscal general se relaciona con supuestas irregularidades en reclamaciones hipotecarias.

Información en desarrollo…