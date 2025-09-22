Letitia James anuncia condenas y sentencias de traficantes de fentanilo y cocaína en Finger Lakes, NY

La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció este lunes las condenas y sentencias de 47 personas por su implicación en dos importantes redes de narcotráfico en los condados de Wayne, Monroe, Cayuga, Ontario, Orleans, Seneca y Yates.

Esta fue una investigación conjunta dirigida por el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado (OCTF) de la Fiscalía General (OAG) acusó a los delincuentes de 177 delitos e incautó más de 22 libras de fentanilo y más de 22 libras de cocaína, con un precio total de $9 millones de dólares.

Asimismo, los detectives decomisaron 19 armas de fuego, incluyendo armas de asalto y armas fantasma y más de $440,000 dólares en efectivo.

Los cabecillas de las operaciones de tráfico de drogas fueron sentenciados a años tras las rejas, y el último líder en ser condenado, Michael Danzey, fue procesado el 19 de septiembre en el tribunal del condado de Wayne a 25 años encarcelado y cinco años de supervisión posterior a su liberación.

“Los opioides mortales vendidos por sofisticadas redes de narcotráfico están destrozando comunidades en todo nuestro estado”, declaró la Fiscal General James.

“Esta investigación logró desmantelar importantes redes de narcotráfico y retirar millones de dólares en fentanilo y cocaína de nuestras calles. Junto con nuestros aliados en las fuerzas del orden, mi oficina procesó con éxito a las docenas de personas que conformaban estas peligrosas operaciones de tráfico. Seguiré persiguiendo a cualquiera que ponga en peligro a los neoyorquinos con drogas ilegales”.

Dichas condenas fueron el resultado de una investigación conjunta entre la Oficina del Fiscal General (OCTF) de la Procuraduría General y la Oficina del Sheriff del Condado de Wayne.

Las pesquisas, destinadas a erradicar a los traficantes de fentanilo y cocaína que operaban en la región de Finger Lakes, incluyo vigilancia física encubierta, miles de horas de vigilancia electrónica y numerosas órdenes de registro.

“Hace cinco años, esta investigación se centró en el origen de los narcóticos ilícitos en el condado de Wayne y rápidamente condujo a otras zonas de la región de Finger Lakes. Ahora hemos sentenciado al último de estos delincuentes convictos”, declaró el sheriff del condado de Wayne, Robert Milby.

“Este caso demuestra que la manera más eficaz en que las fuerzas del orden cumplen su misión de servir y proteger es cuando las agencias locales, estatales y federales trabajan juntas por el bien común. Gracias a nuestro trabajo colectivo, hemos evitado innumerables muertes por sobredosis, que hemos presenciado con tanta frecuencia, y hemos logrado que quienes han sido responsables de dañar a nuestras comunidades con drogas peligrosas y otros delitos relacionados con el narcotráfico rindan cuentas. Además de estos arrestos e incautaciones, la calidad de vida en el oeste de Nueva York, en particular en el condado de Wayne, se ha visto afectada positivamente”.

“Este operativo envía un mensaje claro: los narcotraficantes y quienes impulsan el tráfico letal de fentanilo y cocaína no tienen cabida en nuestras comunidades”, declaró el sheriff del condado de Monroe, Todd K. Baxter.

“La Fiscalía General y todos nuestros aliados en las fuerzas del orden merecen ser elogiados por su destacada colaboración para llevar a estos peligrosos individuos ante la justicia. Juntos, mantenemos nuestro compromiso de desmantelar las redes violentas de narcotráfico, retirar las armas ilegales de nuestras calles y proteger la seguridad y el bienestar de nuestros residentes. Nunca cederemos”.

“Esta investigación es un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando las fuerzas del orden trabajan juntas con un propósito común”, declaró el sheriff del condado de Seneca, Timothy J. Thompson.

“Este esfuerzo conjunto de las fuerzas del orden no solo interrumpió la actividad delictiva, sino que también garantizó medidas significativas para proteger la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades. Estoy orgulloso de la dedicación y el profesionalismo demostrados por todas las agencias involucradas en esta investigación”.

Paquete de fentanilo incautado que iba destinado a la familia Rivera en mayo de 2021. Crédito: New York Attorney General’s Office | Cortesía

La investigación fue dirigida por el Sargento Detective del Condado de Wayne, Roger LaClair, y el Detective Phillip Sindoni de la Oficina del Fiscal General (OCTF), bajo la supervisión del Detective Supervisor de la OCTF, Tim MacConaghy, y el Investigador Supervisor retirado, Thomas M. Wolf; el Investigador Jefe Adjunto de la OCTF, John Monte; y el Investigador Jefe Adjunto, Andrew Boss.

La División de Investigaciones de la OAG está dirigida por el Jefe Oliver Pu-Folkes. El caso fue procesado por la Fiscal General Adjunta de la OCTF, Jennifer Hyatt, y el Fiscal General Adjunto retirado de la OCTF y Asesor Jurídico Principal de Investigación, James J. Mindell, con la asistencia del Analista de Apoyo Legal Sean McCauley y la Secretaria de Confidencial de la OCTF, Theresa Rowe, bajo la supervisión de la Subdirectora Adjunta de la OCTF del Norte del Estado, Maria Moran.

Nicole Keary es la Fiscal General Adjunta a cargo de la OCTF. La División de Justicia Penal está dirigida por el Fiscal General Adjunto Jefe, José Maldonado. Tanto la División de Investigaciones como la División de Justicia Penal están supervisadas por la Fiscal General Adjunta Primera, Jennifer Levy.

