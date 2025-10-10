Tenista venezolano fue suspendido por tres años tras dar positivo por metanfetamina

El tenista Gonçalo Oliveira, nacido en Portugal pero de nacionalidad venezolana, fue suspendido hasta enero de 2029 por infringir el Programa Antidopaje del Tenis (TADP), tras haber dado positivo por metanfetamina.

La sanción fue impuesta por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), que informó este viernes que el jugador de 30 años no podrá competir, entrenar ni participar en ningún evento autorizado o avalado por la ATP, ITF, WTA o federaciones nacionales durante el periodo de suspensión.

El positivo se registró en noviembre de 2024, y la ITIA determinó que Oliveira perderá todos los puntos, premios y resultados obtenidos desde ese torneo en adelante.

Venezuelan tennis player Gonçalo Oliveira has been suspended for a period of four years under the Tennis Anti-Doping Programme. — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) October 10, 2025

Durante su defensa, el tenista alegó que la presencia de la sustancia se debía a una “contaminación por beso” o a una posible “contaminación ambiental”. Sin embargo, un tribunal independiente concluyó que no presentó pruebas convincentes que respaldaran ninguna de esas versiones, por lo que la infracción fue considerada responsabilidad directa del jugador.

La metanfetamina, explicaron las autoridades, es un psicoestimulante potente clasificado como “sustancia no especificada” dentro del código antidopaje. En estos casos, los deportistas enfrentan suspensiones provisionales automáticas mientras se desarrolla el proceso disciplinario.

Oliveira, quien alcanzó el puesto 77 del ranking mundial de dobles en agosto de 2020 —el punto más alto de su carrera—, ve interrumpida su trayectoria profesional por casi cinco años.

