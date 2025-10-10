Trump goza de un estado de salud excepcional, según su informe médico anual

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene “un estado de salud excepcional”, según el informe médico divulgado este viernes por la Casa Blanca tras su evaluación de rutina en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

El examen, practicado por un equipo multidisciplinario, concluyó que el mandatario de 79 años presenta una condición cardiovascular equivalente a la de una persona 14 años menor.

“El presidente se mantiene en un estado de salud excepcional, mostrando un desempeño cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico sobresaliente”, indica el documento citado por EFE.

El reporte añade que Trump fue vacunado contra la influenza y recibió una dosis de refuerzo contra la covid-19.

Los médicos subrayaron que el jefe de Estado “se encuentra plenamente apto para cumplir con sus responsabilidades y realizar viajes internacionales”, en referencia a su próxima gira diplomática por Medio Oriente.

Pese a los resultados, persisten dudas sobre la salud del mandatario. Analistas y medios estadounidenses han aludido a su edad avanzada y a posibles factores de riesgo cardiovasculares.

Viaje de Trump: rumbo a Israel y Egipto

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump anunció que viajará este fin de semana a Israel y posteriormente a Egipto como parte de su rol en la mediación del reciente acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

“Iré a Israel, hablaré con el Knesset (Parlamento israelí) y luego también iré a Egipto”, declaró el mandatario, sin detallar el itinerario completo.

Recordó que el lunes comenzará la liberación de rehenes, uno de los puntos clave del acuerdo alcanzado el miércoles entre ambas partes.

El pacto, negociado en gran parte por la administración estadounidense, incluye la liberación de rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes de Gaza y la apertura de corredores humanitarios para el ingreso de alimentos y medicinas.

El entendimiento marca un alto el fuego temporal tras dos años de ofensiva militar israelí.

Según el medio estadounidense Axios, Trump prevé realizar una cumbre sobre Gaza en Egipto a inicios de la próxima semana, con la participación de líderes árabes y representantes europeos.

