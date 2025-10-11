4ta muerte en el Metro de Nueva York en menos de una semana: pasajero arrollado en Times Sq

Un hombre murió atropellado anoche por un tren de la línea Q en la estación Times Square-42nd St del Metro de Nueva York.

Según un testigo, el hombre estaba agachado cerca del borde del andén en dirección Uptown y, de repente, se lanzó delante de un tren que se aproximaba. El hecho sucedió a las 10:28 p.m., según la Policía de Nueva York.

“Se agachó. Lo vi saltar”, declaró al Daily News Chaz Rodríguez, de 35 años, camarero de Queens que viajaba en ese Metro. “Se metió delante del tren… Quedó partido por la mitad. Yo estaba ahí mismo. Nadie lo empujó”.

Por lo que se pudo ver, la víctima iba bien vestida, luciendo una pulsera de eslabones de oro en la muñeca y una camisa formal. Un portavoz de la policía confirmó que el hombre, aún no identificado, saltó al Metro y fue declarado muerto en el lugar. El tren Q quedó retenido en la estación mientras la policía y los bomberos trabajaban para retirar el cuerpo de debajo.

Fue la 4ta muerte en el Metro de Nueva York en menos de una semana, luego de dos adolescentes mujeres que aparentemente estaban surfeando en el techo de un tren la madrugada del sábado y un hombre golpeado el martes en una estación. Esos tres casos sucedieron en Brooklyn.

En lo que va de año los delitos relacionados con el transporte público en la ciudad de Nueva York han disminuido 4.3%. Hasta el 5 de octubre, se habían registrado 1,598 delitos en comparación con los 1669 al mismo período el año pasado. En tanto, el número de agresiones graves se ha mantenido estable en lo que va de año en comparación con 2024: 435 hasta el 5 de octubre, según las estadísticas de delincuencia del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), destacó Daily News.

Sin embargo, la violencia es constante en el transporte público de NYC. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia, la inmigración y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

Menos de la mitad (45%) de los pasajeros se sienten seguros o satisfechos dentro de los trenes y estaciones, según una encuesta semestral de la MTA. Un estudio privado presentado este año analizando data del Departamento de Transporte (DOT) de 2021-2023 determinó que el estado Nueva York tiene el transporte público más peligroso del país.

A fines de septiembre Luis Pallchisaca, joven de 21 años, fue acusado como sospechoso de apuñalar indiscriminadamente varias veces a un pasajero en un vagón en movimiento del Metro de Nueva York en Queens, dejándolo gravemente herido. También ese mes un hombre de 62 años fue arrestado como sospechoso de portar un machete, una lanza, una ballesta pequeña y 12 cuchillos en una estación del Metro de Nueva York en Times Square, meca turística y teatral de fama mundial.

En agosto Carlos Rivera (21) fue arrestado y acusado como sospechoso de apuñalar en el cuello a una pasajera que entraba a una estación del Metro en Chelsea, Manhattan. La semana previa un pasajero murió al ser golpeado por un tren durante una pelea en una estación del Metro en Brooklyn. Días antes William Blount fue condenado a la pena máxima por atacar brutalmente a martillazos a la científica Nina Rothschild en la cabeza durante un robo en una estación del Metro en Queens en 2022.