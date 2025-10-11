Hombre abusó de otro en una casa en NJ; buscan más posibles víctimas

Siguiendo informes forenses, Dwayne Martin Jr., residente de Atlantic City (NJ) de 35 años, fue arrestado y acusado de agredir sexualmente a otro hombre mientras se alojaba con un grupo de amigos en una casa en Brigantine, Nueva Jersey.

La investigación comenzó el 2 de septiembre de 2024, cuando la policía local acudió a una casa y la víctima les informó que al despertar encontró a un hombre desconocido realizándole un acto sexual sin su conocimiento ni consentimiento.

Los detectives descubrieron que Martin se había encontrado con el grupo en un bar de otra ciudad esa misma noche, según un comunicado del Departamento de Policía de Brigantine. Las cámaras de vigilancia y las entrevistas con testigos determinaron que el sospechoso probablemente obtuvo la dirección donde se alojaba el grupo mientras solicitaban un viaje compartido de regreso a Brigantine.

Según informes, Martin abandonó la residencia después de que la víctima lo confrontara. Fue arrestado el martes pasado y ahora también enfrenta cargos adicionales por agredir sexualmente a al menos otra víctima en un incidente separado y está siendo investigado por otros delitos sexuales, destacó NJ.com.

Posteriormente la policía incautó y registró los dispositivos electrónicos de Davis como parte de su investigación y encontró un video donde se le ve practicando sexo con un hombre inconsciente dentro de un automóvil en Atlantic City el 20 de agosto de 2024, según informó la policía.

Ese hombre fue identificado y declaró a la policía que no recordaba el incidente, ya que estaba dormido y no dio su consentimiento a Martin. Los detectives también identificaron otros incidentes potencialmente similares no denunciados ocurridos en otras jurisdicciones y han remitido esos casos a las autoridades competentes para una mayor investigación.

El 9 de abril de este año los detectives recibieron un informe de la Oficina de Ciencias Forenses de la Policía Estatal de Nueva Jersey que contenía pruebas de ADN que corroboraban el informe de la víctima inicial en Brigantine en el verano de 2024.

Se emitió una orden de arresto contra Martin, quien fue acusado de agresión sexual con agravantes, robo y contacto sexual delictivo. También fue acusado, con una orden de arresto emitida en Atlantic City, de contacto sexual delictivo con agravantes por el incidente ocurrido el 20 de agosto de 2024.

El martes pasado un agente de la Policía de Egg Harbor City lo detuvo por un asunto no relacionado y fue arrestado en virtud de la orden de la Policía de Brigantine. Fue luego entregado al Departamento de Policía de Atlantic City para su procesamiento. Finalmente lo trasladaron a Atlantic County Justice Facility en espera de una audiencia de detención. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Debido a que este caso involucró a múltiples posibles víctimas, se solicita a cualquier persona que tuviera información sobre estos u otros incidentes no denunciados que posiblemente involucraran a Martin que se comunique con el Departamento de Policía de Brigantine al 609-266-7414 o con la Unidad de Víctimas Especiales de la Oficina del Fiscal del Condado Atlantic al 609-909-7800.

Este mes, también en Nueva Jersey, declararon culpable a un maestro latino de abusar de un niño y luego ofrecerle dinero para que callara el abuso. En septiembre un hispano fue detenido como sospechoso de haber agredido sexualmente a una mujer de 71 años tras colarse por una ventana en la cocina de su apartamento en Brooklyn (NYC). En otro caso similar, en julio Avon Long (79) fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer de 81 años en su hogar Midtown Manhattan, mientras él estaba en libertad condicional por otros delitos sexuales y robo. En marzo una mujer de 59 años fue violada dentro de una estación del Metro en Canal St en Chinatown Manhattan. Previamente un latino “súper” en un edificio en Midtown fue sentenciado por abusar y torturar durante años a una madre a la que había contratado para labores de limpieza.

El año pasado se reportó un alarmante incremento de violaciones en hogares y calles, incluyendo víctimas menores y ancianas en los cinco condados de NYC. Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales. En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda